Ukraynayê êrişî Rûsyayê kir: Kesek hat kuştin

Di êrişa hêzên Ukraynayê ya li ser bajarê Yeletsê yê Rûsyayê de endamekî hêzên ewlekariyê hat kuştin û xebatkareke qada tenduristiyê birîndar bû.

Ukraynayê êrişî Rûsyayê kir: Kesek hat kuştin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
25 cotmeh, 2026   20:06
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Waliyê herêma Lipetskê ya Rûsyayê Igor Artamonov der barê êrişa hêzên Ukraynayê de agahî li ser Telegramê weşandin.

Li gorî walî, di encama êrişa hêzên Ukraynayê ya bi mûşekekî ya li ser herêma pîşesaziyê ya li bajarê Yelets ê herêma Lipetsk a başûrê rojavayê Rûsyayê de endamekî hêzên ewlekariyê hat kuştin û xebatkareke tenduristiyê birîndar bû.

Artamonov diyar kir ku endamê ewlehiyê li tesîsa pîşesaziyê ya li cihê hatî hedefkirin dixebitî û got, xebatkara tenduristiyê ya birîndar bûyî veguhestin nexweşxaneyê.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Ji bo mîsogerkirina mafê ziman banga xebata hevpar kirin

Gotara pêşin

Li Helebê ji ber teqîna bermahiyên şer 6 kes birîndar bûn

Nûçeyên Têkildar

Hûsiyan êrişî kampeke perwerdeyê kir: Bi kêmanî 18 kes hatin kuştin

Hûsiyan êrişî kampeke perwerdeyê kir: Bi kêmanî 18 kes ...

19 cotmeh, 2026 - 16:43

Li Xezayê 4 kes hatin kuştin

Li Xezayê 4 kes hatin kuştin

21 cotmeh, 2026 - 23:58

Qurbaniyên êrişa li ser dêra li Urdunê derket 9 kesan

Qurbaniyên êrişa li ser dêra li Urdunê derket 9 kesan

24 cotmeh, 2026 - 18:30

Erebistana Siûdî: Hûsiyan êrişî Meke û Medîne kirin

Erebistana Siûdî: Hûsiyan êrişî Meke û Medîne kirin

24 cotmeh, 2026 - 22:37

SOHR: Di pevçûnên li gundewarê Şamê de 7 kes mirin

SOHR: Di pevçûnên li gundewarê Şamê de 7 kes mirin

23 cotmeh, 2026 - 12:55

Li Îranê dengê teqînan

Li Îranê dengê teqînan

21 cotmeh, 2026 - 23:52