Li Helebê ji ber teqîna bermahiyên şer 6 kes birîndar bûn

Li bajarê Sifîrê yê rojhilatê Helebê ji ber teqîna bermahiyên di malekê de 6 kes birîndar bûn.

Li Helebê ji ber teqîna bermahiyên şer 6 kes birîndar bûn
ROJANE
25 cotmeh, 2026   20:12
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR), li bajarê Sifîrê yê rojhilatê Helebê dema şewitandina êzingan di malekê de bermahiyeke şer teqiya. 

SOHR‘ê ragihand ku di teqînê de ji malbatekê 3 jê zarok û jinek, bi giştî 6 kes birîndar bûn.

Birîndar destpêkê birin Nexweşxaneya Sifîrê, piştre rakirin Nexweşxaneya Heleb El Camiî.

Li gorî amarên SOHR’ê, ji destpêka 2026’an ve di encama teqînên bermahiyên şer li Sûriyeyê de 269 kes hatin kuştin û 435 kes birîndar bûne.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Ukraynayê êrişî Rûsyayê kir: Kesek hat kuştin

Gotara pêşin

Li Şamê dengê teqînan hat bihîstin

Nûçeyên Têkildar

Zarokek ji ber teqîna mayînekê jiyana xwe ji dest da

Zarokek ji ber teqîna mayînekê jiyana xwe ji dest da

24 cotmeh, 2026 - 23:04

Zeydî: Me bi YBŞ’ê re lihev kiriye

Zeydî: Me bi YBŞ’ê re lihev kiriye

23 cotmeh, 2026 - 23:06

Îranê careke din bi dronan êrişî hêzên rojhilat kir

Îranê careke din bi dronan êrişî hêzên rojhilat kir

25 cotmeh, 2026 - 08:46

Li gundewarê Derayê endamekî Hêzên Ewlekariya Hundirîn hat kuştin

Li gundewarê Derayê endamekî Hêzên Ewlekariya Hundirîn ...

25 cotmeh, 2026 - 09:23

Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê

Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê

26 cotmeh, 2026 - 21:04

Ji bo mîsogerkirina mafê ziman banga xebata hevpar kirin

Ji bo mîsogerkirina mafê ziman banga xebata hevpar kirin

26 cotmeh, 2026 - 04:25