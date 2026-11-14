Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt

Dikandarên li bazara El Hal a Qamişloyê dikanên xwe girtin. Bank pereyên kevn naguherîne û ew zirarê dibînin.

Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt
Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt
Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt
Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt
Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt
Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt
Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt
Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt
Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt
ROJANE
14 mijdar, 2026   13:56
QAMIŞLO
+

Bazirganên bazara El Hal a sebze û fêkiyan, bazar girt. Ew nikarin li bankê pereyên kevn biguherînin. Heke miqdara pereyan kêm be, bank naguherîne. Ew bazirganên bazara El Hal zirarê dibînin.

Bazirganên bazara El Hal diyar kir ku heke ew bi miqdareke mezin pereyên kevn bibin bankê diguherîne û wekî dîtir pereyên kevn naguherînin û ew zirarê ji vê yekê dibînin.

(np)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Hêzên Îsraîlê derbasî gundê Mairiya yê Derayê bûn

Gotara pêşin

Tulay Hatîmogûllari: Divê têkoşîna ekolojiyê bi aştiya civakî re bê meşandin

Nûçeyên Têkildar

Xwendekarên li Girkê Legê: Em ê têkoşîna ji bo zimanê kurdî berdewam bikin

Xwendekarên li Girkê Legê: Em ê têkoşîna ji bo zimanê k...

14 mijdar, 2026 - 02:55

Li Dêrazorê leşkerek hat kuştin û du jî birîndar bûn

Li Dêrazorê leşkerek hat kuştin û du jî birîndar bûn

13 mijdar, 2026 - 17:41

Li ser rêya Balafirgeha Şamê qeza

Li ser rêya Balafirgeha Şamê qeza

11 mijdar, 2026 - 20:50

Li Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn

Li Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn

11 mijdar, 2026 - 14:31

Cotkarên Hesekê bê çare mane

Cotkarên Hesekê bê çare mane

13 mijdar, 2026 - 07:00

Îsraîlê derdora Bendava Mentere ya Quneytîrayê topbaran kir

Îsraîlê derdora Bendava Mentere ya Quneytîrayê topbaran...

11 mijdar, 2026 - 19:50