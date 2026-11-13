Tirkiyê topên giran ji Kefercenê kişand lê hebûna leşerkî li Efrîn berdewam dike

Hêzên Tirkiyê dest bi vekişîndina topên giran ji baregeha xwe ya li gundê Kefercenê ber bi axa Tirkiyê ve kirin. Lê hêzên piyade, tank û wesayîtên zirxî yên Tirkiyê li baregehê mane û hebûna leşkerî ya Tirkiyê li çend gundên Efrîn berdewam dike û nahêle ku şênî vegerin malên xwe.

Tirkiyê topên giran ji Kefercenê kişand lê hebûna leşerkî li Efrîn berdewam dike
ROJANE
13 mijdar, 2026   15:26
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Şêniyên Kefercenê yê navçeya Şera ya Efrînê, ragihandin ku baregeha leşkerî ya Tirkyiyê dest bi vekişandina topên giran ber bi deriyên sînor û ji wir ber bi Tirkiyê ve kiriye.

Şêniyan diyar kirin ku hêzên piyade, tank û wesayîtên zirxî yên Tirkiyê li baregehê mane û hebûna leşkerî ya Tirkiyê li çend gundên Efrîn berdewam dike

Baregeha Kefr Ceneyê û Mêremînê yên navçeya Şeran û barega Kîmarê li navçeya Şêrawa, di nav baregehên leşkerî yên çalak ên Tirkiyê de ne li gundewarê Efrînê.

Ajansa me dîmenên ku vê dawiyê hatine kişandin bi dest xistine ku nîşand didin hêzên Tirkiyê li baregeha leşkerî ya Kîmarê, ku li nêzîkî Çiyayê Lîlonê li bajarê Efrîn e, berdewamdike.

ASTENGKIRINA VEGERA ŞÊNIYAN

Artêşa dagirker a Tirkiyê berdewam rê li ber şêniyên gundên Derwîş li navçeya Raco û Şoxurza Jorîn li navçeya Bilbilê digire ku vegerin malên xwe.

(k)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

YBŞ’ê banga yekîtiya êzîdiyan kir

Gotara pêşin

Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin

Nûçeyên Têkildar

‘Roja pêncşemê karwanekî koçberan bi rê dikeve’

‘Roja pêncşemê karwanekî koçberan bi rê dikeve’

10 mijdar, 2026 - 13:43

Li Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn

Li Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn

11 mijdar, 2026 - 14:31

‘Em ê têkoşîna xwe ya ji bo perwerdeya bi kurdî bidomînin’ 

‘Em ê têkoşîna xwe ya ji bo perwerdeya bi kurdî bidomîn...

11 mijdar, 2026 - 13:22

Wêranî vegera şêniyên gundê El Ebûş ê Til Temirê asteng dike

Wêranî vegera şêniyên gundê El Ebûş ê Til Temirê asteng...

10 mijdar, 2026 - 05:05

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

12 mijdar, 2026 - 20:34

‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`

‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`

12 mijdar, 2026 - 15:55