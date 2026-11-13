Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin

Qurbaniyên şewata Sînemaya Amûdê li cihê bûyerê hatin bibîranîn û şahidan jî bûyer vegotin.

Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin
Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin
Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin
Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin
Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin
Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin
Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin
Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin
Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin
Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin
Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin
Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin
Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin
Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin
Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin
ROJANE
13 mijdar, 2026   16:34
QAMIŞLO
+

Şêniyên bajarê Amûdê qurbaniyên şewata Sînemaya Amûdê ya ku di 13‘ê Mijdara 1960‘î de pêk hatibû, li cihê bûyerê bi bîr anîn. Di bîranînê de Gerînendeya Herêma Qamişloyê Cîhan Hessam, nûnerên saziyên sivîl ên bajarê Amûdê û malbatên şehîdan amade bûn.

Bîranîn bi deqeyeke rêzgirtinê dest pê kir. Piştre mamosteyê zimanê kurdî Arşek Baravî bûyera şewata sînameyê û cihê wê di bîra şêniyan de vegot.

Endamê Meclisa Malbatên Şehîdan Mihemed Seîd Ferso behsa qêrîna zarokên ku di nava agirê şewata sînameyê de hatibûn dorpêçkirin kir û diyar kir ku ew qêrîn di bîra gel de hîna zindî ye, her wiha şopên wê yên dirûnî hîna dixuyane.

Di bîranînê de hevseroka Komîna Fîlm a Rojava Şêrîn Yûsif jî axivî û got, divê zarokên di şewatê de jiyana xwe ji dest dane bên bibîranîn.

Piştre helbestvan Ferhadê Merdê û helbestvan Beşîr Mele Newaf li ser mijarê helbest xwendin.

Hin şahidanên şewatê jî bûyer vegotin û bal kişandin ser hurguliyên tirsê, hewldanên rizgarkirinê û hawara zarokan.

Şahidan îşaret bi hewldanên Mihemed Seîd Axa Deqorî ya rizgarkirina zarokan kirin û dane zanîn ku bûye yek ji sembolên fedaîyetî û mirovî di bîra bajêr de.

Şahidan bi bîr xistin ku bi sedan şagirt ji bo komkirina alîkariyên bi armanca piştgiriya şoreşa Cezayîrê li sînameyê bûn û şewat hat derxistin, di encamê de derdora 280 zarokî jiyana xwe ji dest da.

Piştî bîranînê girse berê xwe da Navenda Çand û Hunerê ya Mihemed Şêxo da ku beşdarî Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî ya 6’emîn bibin.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Tirkiyê topên giran ji Kefercenê kişand lê hebûna leşerkî li Efrîn berdewam dike

Gotara pêşin

YRK şehadeta gerîlayekî ragihand

Nûçeyên Têkildar

Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve

Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve

11 mijdar, 2026 - 10:50

Xwendekarên Girkê Legê: Perwerdeya bi zimanê dayikê mafê me ye

Xwendekarên Girkê Legê: Perwerdeya bi zimanê dayikê maf...

11 mijdar, 2026 - 02:35

‘Em ê têkoşîna xwe ya ji bo perwerdeya bi kurdî bidomînin’ 

‘Em ê têkoşîna xwe ya ji bo perwerdeya bi kurdî bidomîn...

11 mijdar, 2026 - 13:22

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

12 mijdar, 2026 - 20:34

Mezlûm Ebdî li Dêrikê bi Hêzên Ewlekariyê re civiya

Mezlûm Ebdî li Dêrikê bi Hêzên Ewlekariyê re civiya

11 mijdar, 2026 - 15:40

Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyasî dike

Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyas...

10 mijdar, 2026 - 13:47