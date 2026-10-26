Têkildarî wêneyên li ser pirtûkên dibistanan nerazîbûn hat nîşandan

Wêneyên nû yên li ser pirtûkên dibistanan rastî nerazîbûnan hatin ku wêne û resmên hunerî hatine guhertin, hicab li jin hatiye kirin. Wezaretê jî da zanîn ku wan tu sererastkirinên nû çênekirine.

Têkildarî wêneyên li ser pirtûkên dibistanan nerazîbûn hat nîşandan
ROJANE
26 cotmeh, 2026   12:20
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Wêneyên li ser pirtûkên dibistanan ên lêkolînên civakî, olî û dîrokê li Sûriyeyê piştî sererastkirinê, li ser medyaya dijîtal rastî nerazîbûnan hatin.

Di wêneyan de peyker û xebatên hunerî, wêneyên jin û zarokan hatine rakirin, li aliyekî din kesayetên jin bi resman hatine veguherandin, hinek jî hicab û cilên dirêj li wan hatine kirin.

Wezareta Perwerde û Fêrkirinê jî bi daxuyaniyekê destnîşan kir ku pirtûk li gorî pirrengiya civaka Sûriyeyê û daxwazên sûriyeyiyan hatine sererastkirin, tişta ku tê gotin li ser medyaya dijîtal der barê sererastkirinên nû de agahiyên şaş in.

(sb)

Etîket:

Gotara berê

YBŞ: Serkeftina rêkeftinê girêdayî mîsogerkirina mafên civaka Êzidî ye

Gotara pêşin

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

Nûçeyên Têkildar

Li Hesekê pevçûn: Çekdarek hat kuştin û 2 birîndar bûn

Li Hesekê pevçûn: Çekdarek hat kuştin û 2 birîndar bûn

24 cotmeh, 2026 - 21:27

Parêzer: Perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo parastina nasnameyê bingeh e

Parêzer: Perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo parastina na...

25 cotmeh, 2026 - 02:05

Artêşa Urdunê êrişî nuqteyên li başûrê Sûriyeyê kir

Artêşa Urdunê êrişî nuqteyên li başûrê Sûriyeyê kir

26 cotmeh, 2026 - 23:16

Komîteya Koçberên Girê Spî daxwaza parastina malbatên dorpêçkirî kir

Komîteya Koçberên Girê Spî daxwaza parastina malbatên d...

26 cotmeh, 2026 - 17:21

Partiya Yekitiya Suryanan êrişa li dijî dêrekê ya li Urdinê şermezar kir

Partiya Yekitiya Suryanan êrişa li dijî dêrekê ya li Ur...

24 cotmeh, 2026 - 14:44

Heyeta Îmraliyê serdana Baroya Amedê kir

Heyeta Îmraliyê serdana Baroya Amedê kir

26 cotmeh, 2026 - 14:24