Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

Bi piştgiriya Komîteya Navneteweyî ya Xaça Sor (ICRC) beşa protezê ya li Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin.

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin
ROJANE
26 cotmeh, 2026   13:30
QAMIŞLO
+

Sala 2023`yan bi hevkariya Komîteya Navneteweyî ya Xaça Sor û Wezareta Tenduristiyê, ji bo pêşkêşkirina xizmeguzariyeke bêpere, li Nexweşxaneya Gel a Qamişloyê Beşa Protezê hat vekirin.

Îro ev beş hat berfirehkirin û bi merasîmeke fermî hat vekirin. Beş bi destê Cîhan Hessam, Sîlviya Digilman û Xalid El Xalid ve hat vekirin, paşê şandeya amade bi bijîşkê nexweşxaneyê û bijîşkên beşa protezê re li beşa ku nû hate vekirin geriyan.

Piştre bijîşk û gerînendeyê tenduristiyê yê Hesekê axivî û da zanîn ku ew dixwazin ev beş hîn zêdetir bê pêşxistin û ew yekemîn navenda hikumetê ya beşa protezê ya li parêzgeha Hesekê ye.

Gerînendeya herêma Qamişloyê Cîhan Hessam jî berfirehkirina beşê pîroz kir û got: “Ev cara yekemîn e ji hêla hikumetê ve ev beş tê vekirin, bajarên me di gelek şeran re derbas bûn, gelek şênî parçe ji bedena xwe winda kirin, ev xebateke mezin û xwedî nirx e.”

Cîgira serokê şandeya Xaça Sor a Hesekê Sîlviya Digilman jî axivî, spasiya hemû amadebûyan û tîma beşa protezê kir û got: “Ev navend ji sala 2023`yan ve vekirî ye, lê mixabin ji ber rewşê nehate berfirehkirin, ji ber pêdiviya zêde ya bi vî beşî em neçar man ku cihê wê berfireh bikin, em ê bi hev re wê zêdetir bi pêş bixin.”

Piştre, şande li nexweşxaneyê geriya û li rewşa nexweşan pirsîn.

(sb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Têkildarî wêneyên li ser pirtûkên dibistanan nerazîbûn hat nîşandan

Gotara pêşin

Îlham Ehmed: Kurdên li Sûriyeyê hebûna xwe ispatkirine

Nûçeyên Têkildar

Li Helebê ji ber teqîna bermahiyên şer 6 kes birîndar bûn

Li Helebê ji ber teqîna bermahiyên şer 6 kes birîndar bûn

25 cotmeh, 2026 - 20:12

Li ser rêya Şam-Humsê erebeyek teqiya: 3 kes mirin

Li ser rêya Şam-Humsê erebeyek teqiya: 3 kes mirin

26 cotmeh, 2026 - 18:50

Li Viyanayê 69 şehîdên Kobanê hatin bibîranîn

Li Viyanayê 69 şehîdên Kobanê hatin bibîranîn

24 cotmeh, 2026 - 20:36

Kampanyaya ‘Na ji Guleyên Bêserûber re li Hemû Ahengan’ dest pê kir

Kampanyaya ‘Na ji Guleyên Bêserûber re li Hemû Ahengan’...

24 cotmeh, 2026 - 12:24

Parêzer: Perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo parastina nasnameyê bingeh e

Parêzer: Perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo parastina na...

25 cotmeh, 2026 - 02:05

Têkildarî wêneyên li ser pirtûkên dibistanan nerazîbûn hat nîşandan

Têkildarî wêneyên li ser pirtûkên dibistanan nerazîbûn ...

26 cotmeh, 2026 - 12:20