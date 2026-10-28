Sûriyeyê û Urdinê têkildarî operasyonê daxuyaniyeke hevbeş dan

Sûriyeyê û Urdinê ji bo lêpirsîna têkildarî operasyona leşkerî ya Urdinî li gundewarê Derayê li ser damezrandina komîteyeke ewlehî ya hevbeş li hev kirin, wê bi rêya vê komîteyê sedem were şopandin, koordîneya meydanî û istixbaratî were pêşxistin. 

Sûriyeyê û Urdinê têkildarî operasyonê daxuyaniyeke hevbeş dan
ROJANE
28 cotmeh, 2026   09:51
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Wezaretên Karên Derve li Sûriyeyê û Urdinê, şeva (Sêşem-Çarşem) têkildarî lihevkirina der barê avakirina komîteyeke ewlehî ya hevbeş ji bo mijara operasyona leşkerî ya Urdinê li gundewarê Derayê ya başûrê Sûriyeyê daxuyaniyeke hevbeş dan, wê bi rêya komîteyê re sedema vê yekê bê şopandin, koordîneya meydanî û istîxbaratî ya di navbera her du welatan de bê pêşxistin.

Ev daxuyanî piştî peywendiya di navbera Cîgirê Serokwezîr û Wezîrê Karên Derve û Karûbarê Penaberan ê Urdinî Eymen El Sifdî bi Wezîrê Karên Derve û Penaberan Esed El Şêbanî de hat dayîn, di peywendiyê de behsa bombebaranê hat kirin, Uman diyar kiribû ku wan xaleke girêdayî DAIŞ`ê hedefgirtibû.

(sb)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Hevkariya ewlehiyê û têkoşîna li dijî tundrewiyê di medyaya Erebî de

Gotara pêşin

Kesekî ji malbata xwe 4 kes kuştin û piştre xwe jî kuşt

Nûçeyên Têkildar

Şaredariya Gel a Hesekê projeya çêkirin û başkirina rêyan temam dike

Şaredariya Gel a Hesekê projeya çêkirin û başkirina rêy...

28 cotmeh, 2026 - 14:53

Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar...

28 cotmeh, 2026 - 14:16

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermez...

28 cotmeh, 2026 - 02:35

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

26 cotmeh, 2026 - 13:30

Li Şamê kesê di êrişa dronê de birîndar bûbû wefat kir

Li Şamê kesê di êrişa dronê de birîndar bûbû wefat kir

27 cotmeh, 2026 - 23:24

Li Idlibê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin

Li Idlibê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin

28 cotmeh, 2026 - 22:51