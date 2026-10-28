Kesekî ji malbata xwe 4 kes kuştin û piştre xwe jî kuşt

Li bajarê Dirbêsiyê kesê bi navê Ciwan Mihemed Elî malbata xwe gulebaran kir, di encamê de 4 kes kuştin û piştre xwe jî kuşt.

Kesekî ji malbata xwe 4 kes kuştin û piştre xwe jî kuşt
ROJANE
28 cotmeh, 2026   10:32
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Nûçegihana me da zanîn ku îro (çarşem) kesekî bi navê Ciwan Mihemed Emîn Elî malbata xwe gulebaran kir. 

Di encama gulebaranê de dayika wî Ezîza, birayê wî Egîd, keça wî û zarokekî din hatin kuştin. Her wiha piştî gulebarandinê jî xwe kuşt.

Hêzên Ewlekariya Hundirîn dest bi lêkolînkirina bûyerê kir, lê hîna nayê zanîn ku çima Ciwan Elî dawî li jiyana xwe û malbata xwe aniye.

(np)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Sûriyeyê û Urdinê têkildarî operasyonê daxuyaniyeke hevbeş dan

Gotara pêşin

Lîga Mafên Mirovan a Arjantînê nameya der barê Rêber Abdullah Ocalan şand

Nûçeyên Têkildar

Heyeta Îmraliyê serdana Baroya Amedê kir

Heyeta Îmraliyê serdana Baroya Amedê kir

26 cotmeh, 2026 - 14:24

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

26 cotmeh, 2026 - 13:30

Li Hemayê kesek birîndar bû

Li Hemayê kesek birîndar bû

27 cotmeh, 2026 - 20:28

Şaredariya Gel a Hesekê projeya çêkirin û başkirina rêyan temam dike

Şaredariya Gel a Hesekê projeya çêkirin û başkirina rêy...

28 cotmeh, 2026 - 14:53

Li rojhilatê Dêrazorê endamekî Rêveberiya Ewlekariya Dezgehan hat kuştin

Li rojhilatê Dêrazorê endamekî Rêveberiya Ewlekariya De...

27 cotmeh, 2026 - 11:09

Li Idlibê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin

Li Idlibê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin

28 cotmeh, 2026 - 22:51