Sibe li Hesekê, Dêrazor û Reqayê dibistan girtî ne

Wezareta Perwerdê ya hikumeta veguhêz a Sûriyeyê diyar kir ku  ji ber rewşa hewayê, li parêzgehên Dêrazor, Reqa û Hesekê sibe dibistan nayên vekirin.

Sibe li Hesekê, Dêrazor û Reqayê dibistan girtî ne
ROJANE
29 cotmeh, 2026   00:07
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî rûpela fermî ya Wezareta Perwerdê ya hikumeta veguhêz a Sûriyeyê, sibe li tevahî dibistanên giştî û taybet ên parêzgehên Dêrazor, Hesekê û Reqayê dibistan girtî ne.

Wezaretê da zanîn ku ji ber rewşa hewayê dibistan nayên vekirin.

Li parêzgehên Reqa, Hesekê û Dêrazorê barana xurt, brûsk û baya bihêz, lehî heye û hejmarek rêyên sereke yên di navbera bajar û gundan de hatine girtin. Her wiha li kampên Waşûkanî û Serêkaniyê rewşa koçberan zehmet e.

(f) 

Etîket:

Gotara berê

Ji Heyva Sor banga lezgîn: Alîkariya koçberên Serêkaniyê bikin

Gotara pêşin

Barana zêde zerar da kampên penaberan ên Serêkaniyê

Nûçeyên Têkildar

Komîteya Koçberên Girê Spî hişyarî da û banga hevrêziyê kir

Komîteya Koçberên Girê Spî hişyarî da û banga hevrêziyê...

27 cotmeh, 2026 - 13:18

Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin

Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin...

27 cotmeh, 2026 - 13:00

Şêniyên Til Temirê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

Şêniyên Til Temirê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şerm...

27 cotmeh, 2026 - 18:22

Xelkê Dêrikê êrişa li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

Xelkê Dêrikê êrişa li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

29 cotmeh, 2026 - 06:15

Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî gihîşte Şamê

Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî gihîşte Şamê

28 cotmeh, 2026 - 15:39

PYD`ê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

PYD`ê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

27 cotmeh, 2026 - 15:06