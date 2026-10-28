Ji Heyva Sor banga lezgîn: Alîkariya koçberên Serêkaniyê bikin

Tîmên Heyva Sor a Kurd derbasî kampên koçberên Serêkaniyê yên li Hesekê bû, alîkariyên tibî û lojistîkî pêşkêş kirin û banga li rêxistinên mirovî kir ku  ji bo bandorên barana xurt bilez destwerdanê bikin.

Ji Heyva Sor banga lezgîn: Alîkariya koçberên Serêkaniyê bikin
Ji Heyva Sor banga lezgîn: Alîkariya koçberên Serêkaniyê bikin
Ji Heyva Sor banga lezgîn: Alîkariya koçberên Serêkaniyê bikin
ROJANE
28 cotmeh, 2026   23:37
HESEKÊ
+

Tîmên Heyva Sor a Kurd derbasî kampên Koçberên Serêkaniyê yên Hesekê bû, di gel şert û mercên mirovî de alîkarî pêşkêş kirin.

Tîman hewl da pêdiviyên lojîstîkî û tibî pêşkêşî koçberan bikin û bang li rêxistinên mirovî yên xwecihî û navneteweyî kir ku bi lez destwerdanê bikin, êşên koçberan ligel barana xurt sivik bikin û alîkariyên guncaw pêşkêş bikin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Li Hesekê barana xurt û brûsk

Gotara pêşin

Sibe li Hesekê, Dêrazor û Reqayê dibistan girtî ne

Nûçeyên Têkildar

Li Hesekê barana xurt û brûsk

Li Hesekê barana xurt û brûsk

28 cotmeh, 2026 - 23:21

Sibe li Hesekê, Dêrazor û Reqayê dibistan girtî ne

Sibe li Hesekê, Dêrazor û Reqayê dibistan girtî ne

29 cotmeh, 2026 - 00:07

Xwendekarên li Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

Xwendekarên li Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurd...

28 cotmeh, 2026 - 12:56

Xwendekarên Kobanê: Divê zimanê kurdî bibe zimanekî fermî

Xwendekarên Kobanê: Divê zimanê kurdî bibe zimanekî fermî

28 cotmeh, 2026 - 07:00

Li Şamê kesê di êrişa dronê de birîndar bûbû wefat kir

Li Şamê kesê di êrişa dronê de birîndar bûbû wefat kir

27 cotmeh, 2026 - 23:24

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermez...

28 cotmeh, 2026 - 02:35