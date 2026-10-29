Hejmara qurbaniyên bombebarana li Sûdanê gihaşte 188 kesî Di navbera konên binavbûyî û sermayê de; koçber daxwaza vegereke lezgîn dikin Li Tengava Hurmizê balafirek bêmirov hat xistin Rûsyayê 613 dronên Ukraynayê xistin xwarê Zeydî û Şera li ser hinardekirina petrola Iraqê axivîn Li Sûriyeyê ji ber baranê zirarên canî û madî çêbûn Di rojnameyên erebî de hilbijartinên Îsraîlê Barana zêde zerar da kampên penaberan ên Serêkaniyê Mela Hemze Yunis: Em êrişan û yên li pişt wan şermezar dikin Şêniyên Kobanê: Bihabûna sotemeniyê barê me girantir kiriye Xelkê Dêrikê êrişa li ser koçberên Girê Spî şermezar kir Jin daxwaza mafên xwe yên ziman û çandî dikin Mamosteya Zanîngeha Rojava: Biryar wekî siyaseta Kembera Erebî ye ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-29-10-2026