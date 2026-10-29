Barana zêde zerar da kampên penaberan ên Serêkaniyê

Li herêma Cizîrê baran zêde barî û di encamê de kampên koçberên gelek ziyan dîtin û konên wan di bin avê de man.

Barana zêde zerar da kampên penaberan ên Serêkaniyê
ROJANE
29 cotmeh, 2026   08:54
HESEKÊ
+

Şevê din li Sûriyeyê baran bariya li gelek bajaran jî lehî rabû û di encamê de kanpên  koçberên Serêkaniyê ziyan dît û konên wan di bin avê de man.

Heyva Sor a Kurd destwerdana rewşê kir û koçber veguheztin avahiyên derdûrê kampe.

Her wiha Hêzên Parastina Jin (YPJ) û lîwaya Hesekê destek dan koçberên ku di baranê de ziyan dîtin.

Li gundê Til Fiwêdat ê girêdayî Til Temir jî navendên koçberên Serêkaniyê di bin baranê de man û gelek ziyan dîtin. Koçberên av derbasî cihê wan bûye bang li aliyên têkildar û rêxistinên mafên mirovan kir ku destwerdana vê rewşê bikin û bi wan re bibin alîkar.

Koçberan bang li Komîteya Koçberên Serêkaniyê kir ku bi lez vegerin herêmên xwe.

(np)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Sibe li Hesekê, Dêrazor û Reqayê dibistan girtî ne

Gotara pêşin

Di rojnameyên erebî de hilbijartinên Îsraîlê

Nûçeyên Têkildar

Ciwanê bi navê Zên El Abidîn li taxa Xiwêran kuştî hate dîtin

Ciwanê bi navê Zên El Abidîn li taxa Xiwêran kuştî hate...

28 cotmeh, 2026 - 14:10

Li Şamê kesê di êrişa dronê de birîndar bûbû wefat kir

Li Şamê kesê di êrişa dronê de birîndar bûbû wefat kir

27 cotmeh, 2026 - 23:24

Li Hemayê kesek birîndar bû

Li Hemayê kesek birîndar bû

27 cotmeh, 2026 - 20:28

Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar...

28 cotmeh, 2026 - 14:16

Li rojhilatê Dêrazorê endamekî Rêveberiya Ewlekariya Dezgehan hat kuştin

Li rojhilatê Dêrazorê endamekî Rêveberiya Ewlekariya De...

27 cotmeh, 2026 - 11:09

Kesekî ji malbata xwe 4 kes kuştin û piştre xwe jî kuşt

Kesekî ji malbata xwe 4 kes kuştin û piştre xwe jî kuşt

28 cotmeh, 2026 - 10:32