Şêx û şêniyên Tirbespiyê: Li hember gotinên nefretê û tevliheviyan hişyar bin

Şêx û şêniyên Tirbespiyê banga hişyarbûna li dijî komên ku dixwazin li herêmê tevliheviyan derxin kir û got armanca wan têkbirina ewlehiya herêmê ye.

Şêx û şêniyên Tirbespiyê: Li hember gotinên nefretê û tevliheviyan hişyar bin
ROJANE
13 mijdar, 2026   05:30
QAMIŞLO
EBAS XELEF
+

Di demên dawîn de li parêzgeha Hesekê hin kom hene dixwazin tevliheviyê di navbera Kurd û Ereban de derxin. Der barê vê yekê de şêx û şêniyên Tirbespiyê ji ANHA’yê re axivîn.

Basil El Yûsif diyar kir ku kesên ku tevliheviyê derdixin û gotinên nefretê dikin, armanca wan ew e herêmê ber bi xirakirinê ve bibin. Yûsif da zanîn ew van kiryaran bi tu awayî qebûl nakin û wiha dom kir: “Di dema ku xwendekarên me derdiketin xwepêşandanên ku daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî bikin, li wir hin koman êrişî wan kir. Ev êriş ne êrişekî ji rêzê ye, armanc ew e ku hevgirtina gelan a bi salan têk bibin.”

Basil El Yûsif got: “Em bang dikin ku li dijî van gotinên nefretê û tevliheviyan şiyar bin, werin em bi yek dest herêmên xwe ber bi xweşiyê ve bibin û bi aramî jiyana xwe bi domînin.”

Şêxê eşîra Cewala Meen Mihemed El Dendeh da xuyakirin ku bi salan e li vê herêmê Kurd, Ereb, Suryan û hemû neteweyên din bi hev re dijîn û got: “Di navbera me de hevgirtinek heye û hetanî niha dewam dike.”

El Dendeh destnîşan kir ku hin alî û kom hene hewl didin hevgirtinê têk bibin, lewre van gotinên nefretê di rêya malperan têne belavkirin û li ser wan malperan banga xwepêşandanan dikin da ku tevliheviye li herêmê derxin.

El Dendeh got: “Hesekê bi neteweyên xwe tê naskirin, hemû neteweyên ku li vê herêm dijîn rêzgirtin û hezkirina wan ji hev re heye. Bi taybet wek şêx û gelê Ereb bi vê yekê serbilind in û hêvîdar in ku hezkirina di navbera gelan de dewam dike. Em bang li hemû şêx û gelan dikin ku li hember van gotinên nefretê û yên ku dixwazin herêmên me ber bi tevliheviyan ve bibin, şiyar bin û vê yekê tu carî qebûl nekin.”

Di dawiyê de şêx Meen Mihemed El Dendeh got ew komên van kiryaran dikin temsîla gelê Ereb nakin, ew li dijî van kiryaran in û ev lê zêde kir: “Xwesteka me ew ku biratiya gelan li herêmê hîn zêde bi pêş bixin da ku bibe nimûne ji parêzgehên din.”

ANHA


Etîket:

Gotara berê

SANA: Şandeyên leşkerî yên Amerîkî û Fransî li Şamê ne

Gotara pêşin

Dîcle Anter: Dema ziman nebe mirov nabe mirov

Nûçeyên Têkildar

Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê temîr dikin

Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê t...

12 mijdar, 2026 - 07:55

Îsraîlê derdora bajarokê Beyt Cin ê Şamê topbaran kir

Îsraîlê derdora bajarokê Beyt Cin ê Şamê topbaran kir

10 mijdar, 2026 - 21:57

Koçberên ku vedigerin warê xwe: Kêfxweşiya me nayê wesifkirin

Koçberên ku vedigerin warê xwe: Kêfxweşiya me nayê wesi...

12 mijdar, 2026 - 11:21

Li ser rêya Balafirgeha Şamê qeza

Li ser rêya Balafirgeha Şamê qeza

11 mijdar, 2026 - 20:50

Karwanê koçberên Serêkaniyê gihişt warê xwe

Karwanê koçberên Serêkaniyê gihişt warê xwe

12 mijdar, 2026 - 16:24

Li Dêrazorê teqîn

Li Dêrazorê teqîn

9 mijdar, 2026 - 21:58