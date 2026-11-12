SANA: Şandeyên leşkerî yên Amerîkî û Fransî li Şamê ne

Wezîrê Parastinê yê Sûriyeyê Murhef Ebû Qesra bi şandeyeke leşkerî ya Amerîkayê re civiya, di heman demê de Fermandarê Hêzên Deryayî li ser keştiya "Surcouf" şandeyeke Fransî pêşwazî kir.

SANA: Şandeyên leşkerî yên Amerîkî û Fransî li Şamê ne
ROJANE
12 mijdar, 2026   18:45
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Wezîrê Parastinê yê Sûriyeyê Murhef Ebû Qesra bi şandeyeke leşkerî ya Amerîkayê re bi serokatiya Amîral Liam M. Hoolin, Fermandarê Hêza Peywirê ya Hevbeş a Operasyona “Ezem El Selb” re civiya.

Girêdayî mijarê, Fermandarê Hêzên Deryayî û Parastina Peravê yên Sûriyeyê Mihemed El Siûd bi şandeyeke leşkerî ya Fransayê re bi serokatiya Amîral Makara Ouk, ku çend efserên ji Hêzên Deryayî yên Neteweyî yên Fransî jî di nav de bûn, li ser keştiya Fransî "Surcouf" civiya.

Li gorî SANA, ev yekem serdana keştiyeke leşkerî ya Fransî bo Sûriyeyê ye.

(f)

Etîket:

Gotara berê

3 kes ji ber teqîna mayînan birîndar bûn

Gotara pêşin

 Trump: Hewcedariya DYA’yê bi rêkeftina ligel Îranê nîn e

Nûçeyên Têkildar

‘Em ê têkoşîna xwe ya ji bo perwerdeya bi kurdî bidomînin’ 

‘Em ê têkoşîna xwe ya ji bo perwerdeya bi kurdî bidomîn...

11 mijdar, 2026 - 13:22

Li Girkê Legê û Rimêlan xwendekaran daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin

Li Girkê Legê û Rimêlan xwendekaran daxwaza perwerdeya ...

10 mijdar, 2026 - 13:15

Xwendekarên li Qamişlo li dijî kêmkirina dersên zimanê kurdî xwepêşandan kirin

Xwendekarên li Qamişlo li dijî kêmkirina dersên zimanê ...

10 mijdar, 2026 - 12:19

7 meh e karmendên Stasyona Elok bê mûçe ne

7 meh e karmendên Stasyona Elok bê mûçe ne

11 mijdar, 2026 - 11:54

`Serkeftina pêvajoyê bi guhertinên siyasî û qanûnî ve girêdayî ye`

`Serkeftina pêvajoyê bi guhertinên siyasî û qanûnî ve g...

11 mijdar, 2026 - 03:55

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

12 mijdar, 2026 - 20:34