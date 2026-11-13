Dîcle Anter: Dema ziman nebe mirov nabe mirov

Kurê Mûsa Anter Dîcle Anter bal kişand ser girîngiya zimanê kurdî û got “Her çendî malbat li mal fêrî zarokên xwe bikin jî, lê pirsgirêka perwerdeyê heye. Bingeha ziman jî perwerde ye. Mijara ziman mijara mirovahiyê ye. Dema ziman nebe, mirov nabe mirov.”

Dîcle Anter: Dema ziman nebe mirov nabe mirov
ROJANE
13 mijdar, 2026   02:35
QAMIŞLO
+

Kurê Mûsa Anter Dîcle Anter ji bo beşdarî Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî ya 6’emîn hat Rojavayê Kurdistanê. Dîcle Anter beriya destpêkirina mîhrîcanê serdana hinek dibistan û Zanîngeha Rojava kir û li ser perwerdeya bi zimanê kurdî bi xwendekar û mamosteyan re axivî.

Dîcle Anter ji ajansa me re diyar kir ku ziman ji bo Kurdan pir girîng e û wiha got: “Her çendî malbat li mal fêrî zarokên xwe bikin jî, lê pirsgirêka perwerdeyê heye. Bingeha ziman jî perwerde ye. Mijara ziman mijara mirovahiyê ye. Dema ziman nebe, mirov nabe mirov. Ji bo wê jî têkoşîna tê dayîn ji bo mirovahiyê ye. Ji ber wê jî divê mirov xwedî li zimanê xwe derkeve.”

(bî)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

SANA: Şandeyên leşkerî yên Amerîkî û Fransî li Şamê ne

Gotara pêşin

Li Hesekê pirsgirêka paqijiyê nayê çareserkirin

Nûçeyên Têkildar

Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt

Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt

11 mijdar, 2026 - 15:17

Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû

Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû

11 mijdar, 2026 - 17:31

Îsraîlê derdora Bendava Mentere ya Quneytîrayê topbaran kir

Îsraîlê derdora Bendava Mentere ya Quneytîrayê topbaran...

11 mijdar, 2026 - 19:50

Xwendekaran banga xwedîderketina li perwerdeya kurdî kir

Xwendekaran banga xwedîderketina li perwerdeya kurdî kir

12 mijdar, 2026 - 14:29

Karwanê koçberên Serêkaniyê gihişt warê xwe

Karwanê koçberên Serêkaniyê gihişt warê xwe

12 mijdar, 2026 - 16:24

Zext û gefên rejîma Îranê li girtîgeh û derveyî wê didomin

Zext û gefên rejîma Îranê li girtîgeh û derveyî wê didomin

11 mijdar, 2026 - 15:18