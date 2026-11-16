Saziya Ziman a Suryanî daxwaza fermîkirina zimanê suryankî kir

Saziya Ziman a Suryanî bi daxuyaniyekê daxwaza fermîkirina zimanê suryanî û beşdarbûna wan di avakirina Sûriyeyê de kir.

Saziya Ziman a Suryanî daxwaza fermîkirina zimanê suryankî kir
Saziya Ziman a Suryanî daxwaza fermîkirina zimanê suryankî kir
Saziya Ziman a Suryanî daxwaza fermîkirina zimanê suryankî kir
Saziya Ziman a Suryanî daxwaza fermîkirina zimanê suryankî kir
ROJANE
16 mijdar, 2026   14:41
Qamişlo
+

Ji bo naskirina zimanê suryanî Saziya Ziman a Suryanî li pêşiya Navenda Perwerdeyê ya Tirbespiyê daxuyaniyek da. Mamoste û nûnerên saziyên sivîl û partiyên Suryanan beşdar bûn. 

Daxuyanî bi zimanê suryanî ji hêla endama Partiya Yekitiya Suryan Faya Ardîş û bi zimanê erebî ji hêla Selîba Yaqûb ve hat xwendin.

Di daxuyaniyê de hate gotin ku gelê Suryan di Sûriyeyê de xwedî çand û dîrok e, divê zimanê suryanî li gel zimanên din fermî bibe û hate gotin: "Ev mafê me ye ku xwendekarên me û gelê me bi zimanê xwe fêr bibe, zimanê suryanî ne tenê ji bo dan û standinê ye, lê ew nasname û çanda me ye.”

Di daxuyaniyê de daxwaz hat kirin ku zimanê suryanî were fermîkirin û mafê gelê Suryan di destûra Sûriyeyê de were parastin.

(ex)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Mazot hat belavkirin lê şênî nikarin bikirin

Nûçeyên Têkildar

Xwendekarên Kobanê piştgiriya xwe ji bo xwendekarên Zanîngeha Rojava nîşan da

Xwendekarên Kobanê piştgiriya xwe ji bo xwendekarên Zan...

16 mijdar, 2026 - 14:11

 Îsraîlê daristana Berîqa ya Quneytîrayê topbaran kir

 Îsraîlê daristana Berîqa ya Quneytîrayê topbaran kir

12 mijdar, 2026 - 22:27

Li Dêrazorê leşkerek hat kuştin û du jî birîndar bûn

Li Dêrazorê leşkerek hat kuştin û du jî birîndar bûn

13 mijdar, 2026 - 17:41

Hêzên Îsraîlê derbasî gundê Mairiya yê Derayê bûn

Hêzên Îsraîlê derbasî gundê Mairiya yê Derayê bûn

14 mijdar, 2026 - 13:54

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

12 mijdar, 2026 - 20:34

YBŞ’ê banga yekîtiya êzîdiyan kir

YBŞ’ê banga yekîtiya êzîdiyan kir

13 mijdar, 2026 - 13:50