Şaredariya Gel a Hesekê projeya çêkirin û başkirina rêyan temam dike

Şaredariya Gel a Hesekê ragihand ku ji sedî 88`ê projeya xwe ya çêkirina rêyan temam kiriye û diyar kir ku ew ê li gorî pêdiviyên taxan û daxwazên şêniyan rêyên taxan jî çêkin.

Şaredariya Gel a Hesekê projeya çêkirin û başkirina rêyan temam dike
Şaredariya Gel a Hesekê projeya çêkirin û başkirina rêyan temam dike
Şaredariya Gel a Hesekê projeya çêkirin û başkirina rêyan temam dike
Şaredariya Gel a Hesekê projeya çêkirin û başkirina rêyan temam dike
Şaredariya Gel a Hesekê projeya çêkirin û başkirina rêyan temam dike
Şaredariya Gel a Hesekê projeya çêkirin û başkirina rêyan temam dike
ROJANE
28 cotmeh, 2026   14:53
HESEKÊ
+

Şaredariya Gel a Hesekê weke beşeke projeya asfaltkirina rêyan li tax û kolanên girîng ên bajêr, xebatên xwe yên sererastkirin û başkirina rêyan didomîne.

Endezyar Ehmed Şêxmûs diyar kir ku xebata li ser projeyê di 16`ê Hezîrana 2026`an de dest pê kiriye û rêjeya temamkirina giştî gihaştiye ji sedî 88’an.

Xebatên çêkirina rêyan li tax û kolanên Xişman, Kelasê, Qada Otobusê ya Bajêr, Kolana Îstasyonê, El Nasra, Parka Amad, Kolana Qamişlo, Muftî û Salihiyê pêk tên.

(k)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

Gotara pêşin

Deriyê Nesib hat vekirin

Nûçeyên Têkildar

Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar...

28 cotmeh, 2026 - 14:16

Îlham Ehmed: Kurdên li Sûriyeyê hebûna xwe ispatkirine

Îlham Ehmed: Kurdên li Sûriyeyê hebûna xwe ispatkirine

26 cotmeh, 2026 - 13:56

Li gundewarên Zirganê 3 zarok birîndar bûn

Li gundewarên Zirganê 3 zarok birîndar bûn

26 cotmeh, 2026 - 18:33

Deriyê Nesib hat vekirin

Deriyê Nesib hat vekirin

28 cotmeh, 2026 - 15:04

Xwendekarên Kobanê: Divê zimanê kurdî bibe zimanekî fermî

Xwendekarên Kobanê: Divê zimanê kurdî bibe zimanekî fermî

28 cotmeh, 2026 - 07:00

Ji Urdunê zelalkirina têkildarî êrişa li başûrê Sûriyeyê

Ji Urdunê zelalkirina têkildarî êrişa li başûrê Sûriyeyê

27 cotmeh, 2026 - 21:28