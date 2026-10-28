Deriyê Nesib hat vekirin

Deriyê Nesib ê di navbera Urdun û Sûriyeyê de ji nû ve hate vekirin.

Deriyê Nesib hat vekirin
ROJANE
28 cotmeh, 2026   15:04
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Desteya Giştî ya Bender û Gumrikê da zanîn ku deriyê Nesib ê di navbera Urdun û Sûriyeyê de ji ber bombebarana Derayê ji bo demekê hatibû rawestandin, îro derî vebû û tevgera rêwî û kamyonan lê çêbû.

Deriyê Nesîb li beramberî deriyê Cabir ê Urdunê ye. Yek ji deriyê sînor ê di navbera Sûriye û Urdunê de ye. Deriyê Nesîb yek ji deriyên girîng e ku tevgera bêjayî ya herêmê tê re çêdibe.

Piştî ku Urdunê herêma başûrê Sûriyeyê bombebaran kir, Sûriyeyê deriyê Nesîb girtibû û îro ji nû ve vekir.

(np)

Etîket:

Gotara berê

Şaredariya Gel a Hesekê projeya çêkirin û başkirina rêyan temam dike

Gotara pêşin

Bi komxebatekê pêvajoya edaleta veguhêz û aştiya li Sûriyeyê hat nîqaşkirin

Nûçeyên Têkildar

Piştî 9 salan şêniyên Efrînê li zeviyên zeytûnan vegeriyan

Piştî 9 salan şêniyên Efrînê li zeviyên zeytûnan vegeriyan

28 cotmeh, 2026 - 04:48

Koçberên li Kampa Waşûkanî xwepêşandan li dar xist

Koçberên li Kampa Waşûkanî xwepêşandan li dar xist

26 cotmeh, 2026 - 16:05

Sûriyeyê û Urdinê têkildarî operasyonê daxuyaniyeke hevbeş dan

Sûriyeyê û Urdinê têkildarî operasyonê daxuyaniyeke hev...

28 cotmeh, 2026 - 09:51

Di êrişa Urdunê ya ser Sûriyeyê de herî kêm 7 kes mirin

Di êrişa Urdunê ya ser Sûriyeyê de herî kêm 7 kes mirin

27 cotmeh, 2026 - 11:15

Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî gihîşte Şamê

Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî gihîşte Şamê

28 cotmeh, 2026 - 15:39

Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê

Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê

26 cotmeh, 2026 - 21:04