Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

Însiyatîfa Gel a Qamişloyê binpêkirin û êrişên li dijî koçberên ku vedigeriyan Girê Spî şermezar kir û daxwaza lêpirsînê kir.

Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar kir
Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar kir
Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar kir
Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar kir
ROJANE
28 cotmeh, 2026   14:16
QAMIŞLO
+

Însiyatîfa Gel a Qamişloyê îro daxuyaniyek da û êrişên li dijî koçberên ku vedigeriyan Girê Spî, şermezar kirin.

Daxuyanî li Qada Şehîdan, bi amadebûna bi dehan şêniyan, ji hêla endamê Însiyatîfa Gel Wasil Esed ve hate xwendin.

Daxuyaniyê daxwaza lêpirsînên cidî, zelal û serbixwe li ser hemû binpêkirinên ku li Reqa û Girê Spî qewimîne kir, ji bo aşkerakirina rewşan, destnîşankirina berpirsiyaran û hesabpirsîna hemû kesên ku îspat bûye ku di kirina van sûcan de beşdar bûne.

Daxuyaniyê her wiha ji bo parastina koçberên ku vedigerên deverên xwe daxwaza tedbîrên ewlehiyê yên lezgîn kir.

Her wiha di çalakiyê de serokê Meclisa Eşîrên Erebî ya Tay Hesen Ferhan Ebdulrehman El Tai, got: "Bi amadebûna me ya li vê derê, em nîşanî gelê Sûriyeyê û civaka navneteweyî didin ku em Sûriyeyî ne. Em dibêjin na ji fitneyê re û ji kesên ku hewl didin têkiliya di navbera her du gelên me de xera bikin re jî dibêjin na."

El Tay wiha berdewam kir: "Gelê Kurd di seranserê dîrokê de gelek êş kişandiye, têkoşîn kiriye, gelek qurbanî daye û kesayetên Kurd beşdarî damezrandina dîroka Sûriyeyê ya nûjen bûne."

Çalakî bi dirûşmeyên ku banga yekîtiya gelên Kurd û Ereb dikirin bi dawî bû.

Piştî çalakiyê şandeyeke ji Kurd û Ereban, çû serdana Gerînendetiya Herêma Qamişloyê da ku daxwazên xwe pêşkêşî gerînendeyê herêmê bikin.

(k)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Ciwanê bi navê Zên El Abidîn li taxa Xiwêran kuştî hate dîtin

Gotara pêşin

Şaredariya Gel a Hesekê projeya çêkirin û başkirina rêyan temam dike

Nûçeyên Têkildar

Têkildarî wêneyên li ser pirtûkên dibistanan nerazîbûn hat nîşandan

Têkildarî wêneyên li ser pirtûkên dibistanan nerazîbûn ...

26 cotmeh, 2026 - 12:20

Koçberên li Kampa Waşûkanî xwepêşandan li dar xist

Koçberên li Kampa Waşûkanî xwepêşandan li dar xist

26 cotmeh, 2026 - 16:05

Kesekî ji malbata xwe 4 kes kuştin û piştre xwe jî kuşt

Kesekî ji malbata xwe 4 kes kuştin û piştre xwe jî kuşt

28 cotmeh, 2026 - 10:32

Li Şamê kesê di êrişa dronê de birîndar bûbû wefat kir

Li Şamê kesê di êrişa dronê de birîndar bûbû wefat kir

27 cotmeh, 2026 - 23:24

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

26 cotmeh, 2026 - 13:30

Îlham Ehmed: Kurdên li Sûriyeyê hebûna xwe ispatkirine

Îlham Ehmed: Kurdên li Sûriyeyê hebûna xwe ispatkirine

26 cotmeh, 2026 - 13:56