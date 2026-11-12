3 kes ji ber teqîna mayînan birîndar bûn

Li gundewarên Til Temirê û Hemayê 3 kes ji ber teqîna mayînan û bermehiyên şer 3 kes birîndar bûn.

3 kes ji ber teqîna mayînan birîndar bûn
ROJANE
12 mijdar, 2026   16:45
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî agahiyên ku nûçegihanê me ji herêmê ragihandine, li gundê El Exîbiş ê rojavayê Til Temirê zarokê bi navê Zahid Mehmûd Mensûr (12) ji ber teqîna mayînekê birîndar bû. Zahid ê ji koçberên Serêkaniyê ye, rakirin nexweşxaneyên bajarê Hesekê.

Li bajarokê Hemamiyat ê gundewarê bakurê Hemayê jî du kes di encama teqîna mayînekê ya bermahiyên şer birîndar bûn.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Karwanê koçberên Serêkaniyê gihişt warê  xwe

Nûçeyên Têkildar

‘Em ê armancên wan ên pîroz pêk bînin’

‘Em ê armancên wan ên pîroz pêk bînin’

11 mijdar, 2026 - 08:33

Ji bo danîna rêziknameyeke nû ya komînan li Çilaxa civînek pêk hat

Ji bo danîna rêziknameyeke nû ya komînan li Çilaxa civî...

12 mijdar, 2026 - 10:07

Parêzgerê Hesekê ji xwendekaran xwest beşdarî mufadeleya wezaretê bibin

Parêzgerê Hesekê ji xwendekaran xwest beşdarî mufadeley...

12 mijdar, 2026 - 11:41

Li Tedmurê ji ber teqîna mayînê 3 zarok mirin

Li Tedmurê ji ber teqîna mayînê 3 zarok mirin

9 mijdar, 2026 - 18:36

Bafil Talebanî: PDK’ê bêrêzî li parlamentoyê kir

Bafil Talebanî: PDK’ê bêrêzî li parlamentoyê kir

12 mijdar, 2026 - 13:50

Xwendekarên Girkê Legê: Perwerdeya bi zimanê dayikê mafê me ye

Xwendekarên Girkê Legê: Perwerdeya bi zimanê dayikê maf...

11 mijdar, 2026 - 02:35