Rejîma Îranê 9 sal cezayê girtîgehê li mamosteyekî birî

Kolber News’ê ragihand ku rejîma Îranê li mamosteyê zanîngehê Nebî Ûmêd ê ji Melekşayê, bi hinceta ‘piştgiriya xwepêşandanên berê hatine lidarxistin’ neh sal cezayê girtîgehê birî.

Rejîma Îranê 9 sal cezayê girtîgehê li mamosteyekî birî
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
30 cotmeh, 2026   20:00
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî nûçeya Kolber News’ê, şaxê yekem ê Dadgeha Îstînafê ya Parêzgeha Îlamê li mamosteyê zanîngehê Nebî Ûmêd ê ji Melekşayê, bi hinceta ‘piştgiriya xwepêşandanên berê hatine lidarxistin’ neh sal cezayê girtîgehê birî.

Her wiha li gor nûçeyê, dadgehê bi tohmeta “hewldanên li dijî ewlehiya neteweyî, civîn û planên li dijî ewlehiya neteweyî û propagandaya li dijî rejîmê” 9 sal cezayê girtîgehê lê birî. Ji wan 9 salan wê 5 sal cezayê girtîgehê were cîbicîkirin.

Têkildarî cezayên din yên li Nebî Ûmêd hatine birîn jî ev agahî hatin parvekirin; “Ji bilî cezayê girtîgehê, ew bi dûrxistina ji Zanîngeha Peyam Nûrî, qedexekirina derketina ji welat, desteserkirina pasaporta wî û qedexekirina ketina wî bo nav Melekşayê hatiye cezakirin.‘‘

Etîket:

Gotara berê

Festîvala Şanoyê ya ‘‘Arîn Bisk û Zulfên Aştiyê‘‘ dest pê kir

Gotara pêşin

Li Dera û Hemayê ji ber teqîna mayînan 5 zarok bûn qurbanî

Nûçeyên Têkildar

Medyaya erebî: Zimanê nefretê li hember jinan tê bikaranîn

Medyaya erebî: Zimanê nefretê li hember jinan tê bikaranîn

22 cotmeh, 2026 - 10:37

NY: Li Sûdanê di 3 hefteyan de zêdetirî 300 sivîl hatin kuştin

NY: Li Sûdanê di 3 hefteyan de zêdetirî 300 sivîl hatin...

24 cotmeh, 2026 - 17:05

Ji Yekitiya Ewropayê ji bo Misirê banga azadiya çapemeniyê

Ji Yekitiya Ewropayê ji bo Misirê banga azadiya çapemeniyê

29 cotmeh, 2026 - 15:13

Di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 5 kes hatin kuştin

Di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 5 kes hatin kuştin

22 cotmeh, 2026 - 17:23

Qurbaniyên êrişa li ser dêra li Urdunê derket 9 kesan

Qurbaniyên êrişa li ser dêra li Urdunê derket 9 kesan

24 cotmeh, 2026 - 18:30

Bloka Netanyahu di hilbijartinên Îsraîlê de daket 53 kursiyan

Bloka Netanyahu di hilbijartinên Îsraîlê de daket 53 ku...

28 cotmeh, 2026 - 20:54