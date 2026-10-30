Li gundewarê Şamê xwepêşandanên li dijî Îsraîlê hatin lidarxistin

Hêzên Îsraîlê li ser rêya Cebeta El Xeşeb-Eyn El Beyda li gundewarê Quneytrayê xalek kontrolê danîn û li rêwiyan lêgerîn kirin, her wiha li taxa Cobar a Şamê û bajarokê Cedîde El Fadl li gundewarê Şamê li dijî destwerdanên Îsraîlê yên li başûrê Sûriyeyê xwepêşandan hatin lidarxistin.

Li gundewarê Şamê xwepêşandanên li dijî Îsraîlê hatin lidarxistin
ROJANE
30 cotmeh, 2026   15:44
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Çalakvanên Quneytrayê ragihandin ku hêzên Îsraîlê îro li ser rêya Cebeta El Xeşeb-Eyn El Beyda li gundewarê Quneytrayê xalek kontrolê ya leşkerî danîn û niştecihan lêgerîn kirin.

Her wiha li taxa Cobar a Şamê û bajarokê Cedîde El Fadl li gundewarê Şamê xwepêşandan û çalakiyên ji bo şermezarkirina destwerdanên leşkerî yên Îsraîlê yên li dijî sivîlên herêmê li dar xistin.

Xwepêşanderan daxwaza eşkerekirina çarenûsa girtiyên Sûriyeyî yên ku ji aliyê hêzên Îsraîlê ve hatine girtin û serbestberdana wan kirin, her wiha daxwaza bidawîanîna êriş û binpêkirinên dubare li başûrê Sûriyeyê kirin.

(k)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Piştî kêmbûna lehiyê li gundewarê Serêkaniyê termê kesekî hat dîtin

Gotara pêşin

Li gundewarê Derayê 2 zarok ji ber teqîna mayînekê birîndar bûn

Nûçeyên Têkildar

Têkildarî avêtina guleyan a ketober komxebatek hate lidarxistin

Têkildarî avêtina guleyan a ketober komxebatek hate lid...

29 cotmeh, 2026 - 16:15

Bi komxebatekê pêvajoya edaleta veguhêz û aştiya li Sûriyeyê hat nîqaşkirin

Bi komxebatekê pêvajoya edaleta veguhêz û aştiya li Sûr...

28 cotmeh, 2026 - 15:17

Kesekî ji malbata xwe 4 kes kuştin û piştre xwe jî kuşt

Kesekî ji malbata xwe 4 kes kuştin û piştre xwe jî kuşt

28 cotmeh, 2026 - 10:32

Almanya balyozxaneya xwe ya li Şam girt

Almanya balyozxaneya xwe ya li Şam girt

29 cotmeh, 2026 - 20:18

Jin daxwaza mafên xwe yên ziman û çandî dikin

Jin daxwaza mafên xwe yên ziman û çandî dikin

29 cotmeh, 2026 - 05:05

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana Erebî bû

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana...

29 cotmeh, 2026 - 20:31