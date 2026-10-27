Partiya Komunîst a Iraqê: Entegrasyona YBŞ’ê mafeke destûrî ye

Malbenda Partiya Komunîst a Iraqê li Şengalê ragihand ku entegrasyona Yekîneyên Berxwedana Şengalê (YBŞ) ya bi hêzên ewlekariyê ya Iraqê re mafeke destûrî ye û daxwaz ji hikûmetê kir ku valatiya ewlehiyê tije bike.

Partiya Komunîst a Iraqê: Entegrasyona YBŞ’ê mafeke destûrî ye
ROJANE
27 cotmeh, 2026   22:25
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Malbenda Partiy Komunîst a Iraqê têkildarî entegrasyona Yekîneyên Berxwedana Şengalê (YBŞ) û hêzên ewlekariyê ya Iraqê daxuyaniyek da.

Di daxuyaniyê de hate gotin ku entegrasyona Yekîneyên Berxwedana Şengalê (YBŞ) ya bi hêzên ewlekariyê ya Iraqê re mafeke destûrî ye û çavdêriya vê rewşê dikin û destnîşan kir ku hebûna hêzên çekdar ên derveyî hêzên asayîşê û navendên biryardariya ewlekariyê ziyanê dide xelkê Şengalê.

Di dewama daxuyaniyê de hate diyarkirin ku hebûna çekan a di destê dewletê de tenê ji bo pêkanîna dadperweriyê têrê nake, daxwaz ji hikûmetê dikin kû valatiya ewlehiyê tije bikin bi hêzên disiplîn, welatiyên herêmê bê ferq û cudahî biparêzin û şervanan li gorî pîvanên yasayî kêrhatiyan belav bikin li gel parastina mafê birîndaran û kesûkarên şehîdan bicih bînin.”

Herî dawî di daxuyaniyê de ev hate gotin: “Beşdariya xelkê Şengalê di birêvebirina ewlehî û xizmetguzariyên bajêr de û pêşîgirtina li destwerdana biyanî pir girînge. Bi sozên hikûmetê yên ji bo ji nû ve avakirin û tezmînata qurbaniyan û aştî dikare bi rêzgirtina li hemû civakan pêk were.”

Etîket:

Gotara berê

Ji Urdunê zelalkirina têkildarî êrişa li başûrê Sûriyeyê

Gotara pêşin

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-28-10-2026

Nûçeyên Têkildar

Li Hema û Helebê di 2 bûyeran de kesek hat kuştin û 3 kes birîndar bûn

Li Hema û Helebê di 2 bûyeran de kesek hat kuştin û 3 k...

25 cotmeh, 2026 - 09:53

Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin

Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner ...

25 cotmeh, 2026 - 13:54

Li Şamê kesê di êrişa dronê de birîndar bûbû wefat kir

Li Şamê kesê di êrişa dronê de birîndar bûbû wefat kir

27 cotmeh, 2026 - 23:24

Komîteya Koçberên Girê Spî hişyarî da û banga hevrêziyê kir

Komîteya Koçberên Girê Spî hişyarî da û banga hevrêziyê...

27 cotmeh, 2026 - 13:18

`Divê em li ber fitne û provokasyonan bigirin`

`Divê em li ber fitne û provokasyonan bigirin`

26 cotmeh, 2026 - 02:55

Li Qamişloyê panela “berxwedana siyasî li Sûriyeyê piştî hilweşîna rejîma Baas’ê”

Li Qamişloyê panela “berxwedana siyasî li Sûriyeyê pişt...

26 cotmeh, 2026 - 22:52