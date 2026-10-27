Ji Urdunê zelalkirina têkildarî êrişa li başûrê Sûriyeyê

Çavkaniyekî Urdunî diyar kir ku êrişa li başûrê Sûriyeyê avahiyeke ku çeteyên DAIŞ’ê tê de veşartîbûn hedef girt û di encamê de 4 sivîl di koneke derdorê de hatin kuştin.

Ji Urdunê zelalkirina têkildarî êrişa li başûrê Sûriyeyê
ROJANE
27 cotmeh, 2026   21:28
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Çavkaniyekî Urdunî da zanîn ku di êrişa Hêzên Çekdar ên Urdunê ya şeva duşemê ya li başûrê Sûriyeyê de avahiyeke tê de çeteyên DAIŞ’ê veşartîbûn hedef girt, lê kesên di konekê derdora wê de bû hatin kuştin.

Çavkanî anî ziman ku di konê de dayika çeteyekî û 3 zarokên birayên wî hebûn û bi hêza êrişê de ew 4 kesên di bin kon de hatin kuştin.

Çavkanî destnîşan kir ku balafirên şer ên Urdunê duşemê li başûrê rojhilatê Sûriyeyê êrişek pêk anîbû û diyar kiribû ku nuqteyên rêxistinên terorîst hedef girtin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Li Hemayê kesek birîndar bû

Gotara pêşin

Partiya Komunîst a Iraqê: Entegrasyona YBŞ’ê mafeke destûrî ye

Nûçeyên Têkildar

Ji bo mîsogerkirina mafê ziman banga xebata hevpar kirin

Ji bo mîsogerkirina mafê ziman banga xebata hevpar kirin

26 cotmeh, 2026 - 04:25

Li Şamê dengê teqînan hat bihîstin

Li Şamê dengê teqînan hat bihîstin

25 cotmeh, 2026 - 21:25

Têkildarî wêneyên li ser pirtûkên dibistanan nerazîbûn hat nîşandan

Têkildarî wêneyên li ser pirtûkên dibistanan nerazîbûn ...

26 cotmeh, 2026 - 12:20

Li Şamê kesê di êrişa dronê de birîndar bûbû wefat kir

Li Şamê kesê di êrişa dronê de birîndar bûbû wefat kir

27 cotmeh, 2026 - 23:24

Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar kirin

Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar k...

26 cotmeh, 2026 - 21:41

Koçberên li Kampa Waşûkanî xwepêşandan li dar xist

Koçberên li Kampa Waşûkanî xwepêşandan li dar xist

26 cotmeh, 2026 - 16:05