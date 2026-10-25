Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin

Bi boneya Meha Hişyariya li ser Penceşêra Memikê, li bajarên Tirbespiyê û Hesekê 2 çalakiyên hişyariyê hatin lidarxistin, di çalakiyan de li ser xetereyên nexweşiyê û rêbazên pêşîlêgirtinê hatin gotûbêjkirin.

Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin
Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin
Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin
Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin
Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin
Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin
Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin
Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin
Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin
Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin
Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin
Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin
Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin
Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin
Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin
Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin
Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin
Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin
Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin
ROJANE
25 cotmeh, 2026   13:54
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Navenda Tenduristiyê ya Tirbespiyê a, bi hevrêziya Komîteya Tenduristiyê ya herêma Qamişlo, bi Meha Hişyariya li ser Penceşêra Memikê (Cotmeha Pembe), îro ji bo jinan semînereke hişyariyê ya berfireh li dar xist.

Şandeyek ji Komîteya Tenduristiyê ya herêma Qamişlo beşdarî sermînerê bû.

Semîner li hola navenda tenduristiyê hat lidarxistin û bi dehan jinên ji bajêr û endamên rêxistinên ku bi karûbarên jinan û civakê re mijûl dibin beşdar bûn.

Der barê heman mijarê Saziya Civakî û Çandî ya Ermenî, bi hevkariya Rêveberiya Tenduristiyê ya Hesekê, li hola civînan a saziyê sermînerk hişyariyê ya înteraktîf li dar xist.

 semîner ji hêla bijîşka jinan Dr. Beyaz Hesen Şêxmûs ve hat dayîn.

Armanca semînerê ew bû ku jinan der barê rêbarzên pêşîlêgirtina nexweşiyê  hişyar û agahdar bike.

(k)

ANHA

TIRPÊSPIYÊ

HESEKÊ


Etîket:

Gotara berê

Xwendekarên Zanîngeha Rojava daxwaza serxwebûna akademîk û îdarî ya zanîngehê kirin

Gotara pêşin

Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn

Nûçeyên Têkildar

Hikûmeta Iraq: Em berpirsiyariya xwe ya parastina tevahiya mafên Êzîdiyan teqez dikin

Hikûmeta Iraq: Em berpirsiyariya xwe ya parastina tevah...

26 cotmeh, 2026 - 10:57

YJA Star: Em şopdarên mîrateya Bêrîtan in

YJA Star: Em şopdarên mîrateya Bêrîtan in

24 cotmeh, 2026 - 11:14

Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar kirin

Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar k...

26 cotmeh, 2026 - 21:41

Malbatên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin hatin derxistin

Malbatên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin hatin derxistin

26 cotmeh, 2026 - 19:11

Heyeta Îmraliyê serdana Baroya Amedê kir

Heyeta Îmraliyê serdana Baroya Amedê kir

26 cotmeh, 2026 - 14:24

Bîlançoya êrişa dêra li Urdinê: 7 kuştî û 40 birîndar

Bîlançoya êrişa dêra li Urdinê: 7 kuştî û 40 birîndar

24 cotmeh, 2026 - 10:31