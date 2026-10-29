Li Tedmurê mayînek teqiya; kesek mir

Di teqîna mayînekê li gundê Şamir ê Tedmurê yê parêzgeha Humsê de kesek mir.

Li Tedmurê mayînek teqiya; kesek mir
ROJANE
29 cotmeh, 2026   23:41
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) daxuyand ku li gundê Şamir ê Tedmurê yê parêzgeha Humsê mayînek teqiya, kesekî jiyana xwe ji dest da.

Ev bûyer, xeteriyên berdewam ên ji ber teqîna mayîn û bermahiyên şer li deverên Sûriyeyê bi taybet li cihên şer nîşan dide û jiyana sivîlan dixe xeteriyê.

SOHR’ê diyar kir ku ji destpêka 2026’an ve ji ber teqîna bermahiyên şer 274 kes hatine kuştin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 30-10-2026

Nûçeyên Têkildar

Kesekî ji malbata xwe 4 kes kuştin û piştre xwe jî kuşt

Kesekî ji malbata xwe 4 kes kuştin û piştre xwe jî kuşt

28 cotmeh, 2026 - 10:32

Şêniyên Til Temirê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

Şêniyên Til Temirê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şerm...

27 cotmeh, 2026 - 18:22

Hêzên Îsraîlê bendên kontrolê li Quneytîrayê danî

Hêzên Îsraîlê bendên kontrolê li Quneytîrayê danî

29 cotmeh, 2026 - 21:47

Li Hesekê barana xurt û brûsk

Li Hesekê barana xurt û brûsk

28 cotmeh, 2026 - 23:21

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermez...

28 cotmeh, 2026 - 02:35

Ji Urdunê zelalkirina têkildarî êrişa li başûrê Sûriyeyê

Ji Urdunê zelalkirina têkildarî êrişa li başûrê Sûriyeyê

27 cotmeh, 2026 - 21:28