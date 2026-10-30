Netanyahu bû yekem, lê nikare hikumetê ava bike! Li gundewarên Til Temir û Minbicê ji ber teqîna mayînan zarokek mir 9 kes birîndar bûn Di pevçûnên çekdarî de li Siwêdayê 3 kes birîndar bûn Medyaya Erebî bandorên hilbijartinên Îsraîlê û krîza serweriyê nirixand Li gundewarê Tartûsê endamekî hêzên ewlekariyê hat kuştin Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir Şêniyên Çilaxayê: Derketina li hemberî gotara nefretê esasê parastina aştiya civakî ye Di konferansa Kongra Star de jinûveavakirin hat nîqaşkirin Xebatên rêxistinî û siyasî yên rêxistinên jinan Rewşenbîrên Girkê Legê: Naskirina zimanê kurdî mafekî esasî ye ‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz dike’ ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 30-10-2026 Li Tedmurê mayînek teqiya; kesek mir Li Humsê gorek komî hat dîtin