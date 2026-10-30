Li gundewarê Tartûsê endamekî hêzên ewlekariyê hat kuştin

Li ser rêya di navbera Banyas û Tartûsê de li herêma peravê Sûriyeyê, endamekî Hêzên Ewlekariya Hundirîn di kemîneke çekdarî de hat kuştin û 2 jî birîndar bûn.

Li gundewarê Tartûsê endamekî hêzên ewlekariyê hat kuştin
ROJANE
30 cotmeh, 2026   09:09
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Dewriyeyeke Hêzên Ewlekariya Hundirîn li herêma peravê Sûriyeyê ji aliyê çekdaran ve hat hedefgirtin, di encamê de kuştî û birîndar çêbûn.

Rêveberiya Giştî ya Bender û Gumrikê di daxuyaniyekê de ku roja Pêncşemê derengiya şevê hat weşandin, ragihand ku yek ji dewriyeyên wê yên gumrikê rastî kemîneke çekdarî ya xayîn hat. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku endamekî dewriyeyê hat kuştin û 2 jî birîndar bûn.

(k)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Li Tedmurê mayînek teqiya; kesek mir

Gotara pêşin

Medyaya  Erebî bandorên hilbijartinên Îsraîlê û krîza serweriyê nirixand

Nûçeyên Têkildar

Hikumeta Iraqê: Di demeke nêzîk de dê boriyên petrolê bikişîne Banyasê

Hikumeta Iraqê: Di demeke nêzîk de dê boriyên petrolê b...

29 cotmeh, 2026 - 21:33

Kesekî ji malbata xwe 4 kes kuştin û piştre xwe jî kuşt

Kesekî ji malbata xwe 4 kes kuştin û piştre xwe jî kuşt

28 cotmeh, 2026 - 10:32

Ji bo hişyariya li hemberî madeyên hişbirê daxuyanî hat dayîn

Ji bo hişyariya li hemberî madeyên hişbirê daxuyanî hat...

29 cotmeh, 2026 - 16:23

Li Humsê gorek komî hat dîtin

Li Humsê gorek komî hat dîtin

29 cotmeh, 2026 - 21:57

Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir

Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir

30 cotmeh, 2026 - 07:55

Xwendekarên li Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

Xwendekarên li Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurd...

28 cotmeh, 2026 - 12:56