Li ser rêya Şam û Derayê qeza çêbû

Di navbera Şam û Derayê de qeza çêbû û di encamê de 30 kes birîndar bûn

Li ser rêya Şam û Derayê qeza çêbû
ROJANE
25 cotmeh, 2026   09:51
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Çavkaniyên herêmî dan zanîn ku îro (yekşem) li ser rêya Şam û Derayê qeza çêbû. 

Di qezayê de 30 kes birîndar bûn û ew rakirin nexweşxaneya El Senemîn û El Wetenî yên Derayê.

(np)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Li gundewarê Derayê endamekî Hêzên Ewlekariya Hundirîn hat kuştin

Gotara pêşin

Li Hema û Helebê di 2 bûyeran de kesek hat kuştin û 3 kes birîndar bûn

Nûçeyên Têkildar

5 lîstikvanên Qamişlo Spor û ajokar di qezayekê de birîndar bûn

5 lîstikvanên Qamişlo Spor û ajokar di qezayekê de birî...

24 cotmeh, 2026 - 17:50

Heyeta Îmraliyê serdana Baroya Amedê kir

Heyeta Îmraliyê serdana Baroya Amedê kir

26 cotmeh, 2026 - 14:24

Li Xûta Şerqiyê endamekî Wezareta Parastinê hat kuştin

Li Xûta Şerqiyê endamekî Wezareta Parastinê hat kuştin

26 cotmeh, 2026 - 23:05

Li Qamişloyê panela “berxwedana siyasî li Sûriyeyê piştî hilweşîna rejîma Baas’ê”

Li Qamişloyê panela “berxwedana siyasî li Sûriyeyê pişt...

26 cotmeh, 2026 - 22:52

Îlham Ehmed: Kurdên li Sûriyeyê hebûna xwe ispatkirine

Îlham Ehmed: Kurdên li Sûriyeyê hebûna xwe ispatkirine

26 cotmeh, 2026 - 13:56

‘Em biryara Wezareta Perwerdeyê qebûl nakin’

‘Em biryara Wezareta Perwerdeyê qebûl nakin’

24 cotmeh, 2026 - 06:55