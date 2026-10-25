Li gundewarê Derayê endamekî Hêzên Ewlekariya Hundirîn hat kuştin

Di êrişeke çekdarî de ku li ser rêya Bosra Şam-Deraayê li dijî xaleke kontrolê pêk hat, endamekî Hêzên Ewlekariya Hundirîn hat kuştin û 2 jî birîndar bûn. Her wiha 2 êrişkar jî birîndar bûn û hatin girtin.

Li gundewarê Derayê endamekî Hêzên Ewlekariya Hundirîn hat kuştin
ROJANE
25 cotmeh, 2026   09:23
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Çavkaniyên herêmî yên li gundewarê Derayê ragihandin ku li nêzîkî gundê Xerba li ser rêya Bosra Şam-Deraayê di şeva Şemiyê de şer û pevçûn qewimîn û zêdetirî nîv saetê dom kirin.

Çavkaniyan diyar kir ku 4 çekdaran êrişî xaleke kontrolê ya Hêzên Ewlekariya Hundirîn li ser rêya Bosra Şam-Deraayê kir.

Li gorî çavkaniyeke ewlehiyê, di êrişê de endamekî dewriyeya rê hat kuştin û 2 endasm jî birîndar bûn. Her wiha 2 êrişkar birîndar bûn û hatin girtin.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Îranê careke din bi dronan êrişî hêzên rojhilat kir

Gotara pêşin

Li ser rêya Şam û Derayê qeza çêbû

Nûçeyên Têkildar

Partiya Yekitiya Suryanan êrişa li dijî dêrekê ya li Urdinê şermezar kir

Partiya Yekitiya Suryanan êrişa li dijî dêrekê ya li Ur...

24 cotmeh, 2026 - 14:44

Ji bo mîsogerkirina mafê ziman banga xebata hevpar kirin

Ji bo mîsogerkirina mafê ziman banga xebata hevpar kirin

26 cotmeh, 2026 - 04:25

Li Hema û Helebê di 2 bûyeran de kesek hat kuştin û 3 kes birîndar bûn

Li Hema û Helebê di 2 bûyeran de kesek hat kuştin û 3 k...

25 cotmeh, 2026 - 09:53

Îro entegrasyona hêzên YBŞ’ê û hikûmeta Iraqê tê ragihandin

Îro entegrasyona hêzên YBŞ’ê û hikûmeta Iraqê tê ragiha...

26 cotmeh, 2026 - 10:19

Ji ber temîrkirinê sibê ava Elok tê qutkirin

Ji ber temîrkirinê sibê ava Elok tê qutkirin

24 cotmeh, 2026 - 14:00

Koçberên li Kampa Waşûkanî xwepêşandan li dar xist

Koçberên li Kampa Waşûkanî xwepêşandan li dar xist

26 cotmeh, 2026 - 16:05