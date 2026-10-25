Li Hema û Helebê di 2 bûyeran de kesek hat kuştin û 3 kes birîndar bûn

Li gundekî Parêzgeha Hemayê kesek hat kuştin û li ser rêya Heleb-Fafîn jî bi êrişa çekdaran 3 kes birîndar bûn.

Li Hema û Helebê di 2 bûyeran de kesek hat kuştin û 3 kes birîndar bûn
ROJANE
25 cotmeh, 2026   09:53
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Danê şevê (şemî-yekşem) li gundê El Şîha yê gundewarê Hemayê Hisên Mihemed El Dahir (48) yê ji gundê El Sitblat a li gundewarê başûrê Helebê hat kuştin. 

Çavkaniyeke ewlehiyê diyar kir ku El Dahir rastî êrişeke bi kêran hat û di encamê de hat kuştin.

Li aliyeke din li ser rêya Heleb-Fafîn çekdaran hejmarek kesan hedef girt, di encamê de 3 kes birîndar bûn, têkildarî nasnameya birîndaran û bûyerê ti agahiyên din nehatin parve kirin.

(sb)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Li ser rêya Şam û Derayê qeza çêbû

Gotara pêşin

Ji Civaknas Michel Maffesoli piştgiriya ji bo aştiyê

Nûçeyên Têkildar

Îro entegrasyona hêzên YBŞ’ê û hikûmeta Iraqê tê ragihandin

Îro entegrasyona hêzên YBŞ’ê û hikûmeta Iraqê tê ragiha...

26 cotmeh, 2026 - 10:19

PYD‘ê banga parastina koçberên Girê Spî kir

PYD‘ê banga parastina koçberên Girê Spî kir

26 cotmeh, 2026 - 18:28

Keça Kurd Rûlyan Heyder di maratona Şamê de asta yekem bi dest xist

Keça Kurd Rûlyan Heyder di maratona Şamê de asta yekem ...

24 cotmeh, 2026 - 12:21

Partiya Yekitiya Suryanan êrişa li dijî dêrekê ya li Urdinê şermezar kir

Partiya Yekitiya Suryanan êrişa li dijî dêrekê ya li Ur...

24 cotmeh, 2026 - 14:44

`Divê em li ber fitne û provokasyonan bigirin`

`Divê em li ber fitne û provokasyonan bigirin`

26 cotmeh, 2026 - 02:55

Li gundewarê Derayê endamekî Hêzên Ewlekariya Hundirîn hat kuştin

Li gundewarê Derayê endamekî Hêzên Ewlekariya Hundirîn ...

25 cotmeh, 2026 - 09:23