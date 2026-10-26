Li gundewarên Zirganê 3 zarok birîndar bûn

Li gundewarê Zirganê 3 zarok di encama teqîna mayînekê de birîndar bûn.

Li gundewarên Zirganê 3 zarok birîndar bûn
Li gundewarên Zirganê 3 zarok birîndar bûn
ROJANE
26 cotmeh, 2026   18:33
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Nûçegihanê me yê Til Temirê ragihand ku 3 zarok li derdora gundê Bab El Ferec ê bajarê Zirganê di encama teqîna mayînekê de birîndar bûn.

Navê zarokên birîndar bûne wiha ne: Omer Ehmed Ilêwî (13), Salih Mihemed Hesen (13), Seîd Mihemed Mihemed (10).

Birîndar rakirin nexweşxaneyê.

(bb)


Etîket:

Gotara berê

PYD‘ê banga parastina koçberên Girê Spî kir

Gotara pêşin

Li ser rêya Şam-Humsê erebeyek teqiya: 3 kes mirin

Nûçeyên Têkildar

Îlham Ehmed û Şehnaz Îbrahîm Ehmed hevdîtin kirin

Îlham Ehmed û Şehnaz Îbrahîm Ehmed hevdîtin kirin

25 cotmeh, 2026 - 17:11

Ji ber temîrkirinê sibê ava Elok tê qutkirin

Ji ber temîrkirinê sibê ava Elok tê qutkirin

24 cotmeh, 2026 - 14:00

Li ser rêya Şam û Derayê qeza çêbû

Li ser rêya Şam û Derayê qeza çêbû

25 cotmeh, 2026 - 09:51

Hikûmeta Iraq: Em berpirsiyariya xwe ya parastina tevahiya mafên Êzîdiyan teqez dikin

Hikûmeta Iraq: Em berpirsiyariya xwe ya parastina tevah...

26 cotmeh, 2026 - 10:57

Komîteya Koçberên Girê Spî daxwaza parastina malbatên dorpêçkirî kir

Komîteya Koçberên Girê Spî daxwaza parastina malbatên d...

26 cotmeh, 2026 - 17:21

Li Viyanayê 69 şehîdên Kobanê hatin bibîranîn

Li Viyanayê 69 şehîdên Kobanê hatin bibîranîn

24 cotmeh, 2026 - 20:36