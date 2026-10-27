Di êrişa Urdunê ya ser Sûriyeyê de herî kêm 7 kes mirin

Artêşa Urdunê ragihand ku piştî êrişa li ser dêreke li welêt û mirina 9 kesan, wan êrişên hewayî birine ser başûrê Sûriyeyê. Hate ragihandin ku di encama êrişê de herî kêm 7 kes mirin.

Di êrişa Urdunê ya ser Sûriyeyê de herî kêm 7 kes mirin
ROJANE
27 cotmeh, 2026   11:15
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Artêşa Urdunê diyar kir ku 26'ê Cotmehê roja Duşemê hin nuqteyên li başûrê Sûriyeyê, bi hinceta ku hedefên 'terorîst' in hatin bombekirin. Rayedarên Urdunî diyar kirin ku di êirşê de gelek endamên rêxistina ku pêwendiya xwe bi kiryarên êrişa li ser dêrê hebû, hatin kuştin an jî birîndarkirin.

Rayedarên Sûriyeyê jî ragihandin ku li wîlayeta Derayê di êrişê de 3 jê zarok, yek jê jin bi giştî 6 kes hatin kuştin, li wîlayeta Siwêdayê jî di êrişeke cuda e kesekî jiyana xwe ji dest da. Hikumeta Sûriyeyê diyar kir ku beriya operasyona leşkerî bi wan re ti koordînasyon nehate danîn.

Etîket:

Gotara berê

Li rojhilatê Dêrazorê endamekî Rêveberiya Ewlekariya Dezgehan hat kuştin

Gotara pêşin

TEV-DEM’ê daxwaza hesabxwestina ji êrişkarên koçberên Girê Spî kir

Nûçeyên Têkildar

Ji Urdunê zelalkirina têkildarî êrişa li başûrê Sûriyeyê

Ji Urdunê zelalkirina têkildarî êrişa li başûrê Sûriyeyê

27 cotmeh, 2026 - 21:28

Xwendekarên Zanîngeha Rojava daxwaza serxwebûna akademîk û îdarî ya zanîngehê kirin

Xwendekarên Zanîngeha Rojava daxwaza serxwebûna akademî...

25 cotmeh, 2026 - 12:20

Xwendekarên Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

Xwendekarên Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

27 cotmeh, 2026 - 13:05

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermez...

28 cotmeh, 2026 - 02:35

Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê

Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê

26 cotmeh, 2026 - 21:04

Malbatên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin hatin derxistin

Malbatên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin hatin derxistin

26 cotmeh, 2026 - 19:11