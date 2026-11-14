Tevgerên Îsraîlê li Quneytîrayê didomin

Li Quneytîra û Derayê tevgerên leşkerî yên Îsraîlê rû dan, hemwextî wê wesayît derbasî gund û eraziyên çandiniyê bûn.

Tevgerên Îsraîlê li Quneytîrayê didomin
ROJANE
14 mijdar, 2026   18:36
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Dewriyeyeke leşkerî ya Îsraîlê ya ji 4 wesayîtan pêk tê derbasî derdora bajarokê Xan Ernebê yê bakurê Quneytîrayê bû, hemwextî wê hêzeke dîtir ku ji 6 wesayîtan pêk tê de kete gundê Ecrec ê heman parêzgehê.

Ev tevger, ligel berdewama ketinên leşkerî yên Îsraîlê li deverên başûrê Sûriyeyê pêk tên.

di nava rojê de jî, 5 wesayîtên leşkerî derbasî gundê Meiriye yê rojavayê Derayê bûn û heta bi dever Sewanê çûn û piştre vekişiyan.

(f)

Etîket:

Gotara berê

 Li Dêrazor û Reqayê mayîn teqiyan: kesek mir

Gotara pêşin

Li Serêkaniyê nêzî 300 kes jehrî bûne

Nûçeyên Têkildar

3 kes ji ber teqîna mayînan birîndar bûn

3 kes ji ber teqîna mayînan birîndar bûn

12 mijdar, 2026 - 16:45

Xwendekarên li Girkê Legê: Em ê têkoşîna ji bo zimanê kurdî berdewam bikin

Xwendekarên li Girkê Legê: Em ê têkoşîna ji bo zimanê k...

14 mijdar, 2026 - 02:55

Karwanê koçberên Serêkaniyê gihişt warê xwe

Karwanê koçberên Serêkaniyê gihişt warê xwe

12 mijdar, 2026 - 16:24

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

12 mijdar, 2026 - 20:34

Bafil Talebanî: PDK’ê bêrêzî li parlamentoyê kir

Bafil Talebanî: PDK’ê bêrêzî li parlamentoyê kir

12 mijdar, 2026 - 13:50

Tirkiyê topên giran ji Kefercenê kişand lê hebûna leşerkî li Efrîn berdewam dike

Tirkiyê topên giran ji Kefercenê kişand lê hebûna leşer...

13 mijdar, 2026 - 15:26