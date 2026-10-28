Bloka Netanyahu di hilbijartinên Îsraîlê de daket 53 kursiyan

Li Îsraîlê ji sedî 85,6 dengan hatin hejmartin. Bloka ku Benjamin Netanyahu serokatiya wê dike 53 kursî û bloka ku Gadi Eisenko pêşengiya wê dike 48 kursî bi dest xistin. Partiyên Ereb bi tevahî 19 kursî bi dest xistin û dikare roleke diyarker bilîze.

Bloka Netanyahu di hilbijartinên Îsraîlê de daket 53 kursiyan
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
28 cotmeh, 2026   20:54
NAVENDA NÛÇEYAN 
+

Li Îsraîlê piştî hilbijartinên giştî hejmartina dengan dewam dike û hesabên avakirina hikûmetê jî zêde bûne. Li gorî encamên demkî yên ku ji sedî 85,6 hatine hejmartin bloka ku Benjamin Netanyahu serokatiya wê dike 53 kursî û bloka ku Gadi Eisenko pêşengiya wê dike 48 kursî bi dest xistin. 

Partiyên Ereb bi tevahî 19 kursî bi dest xistin. Lîsteya Hevpar a Ereban 12, Ra’amê jî 7 kursî bi dest xistin. Partiya Lîkudê daket 26 kursiyan, Yashar! jî di 21 kursiyan de ma. Hîn encam teqez nebûne.

Etîket:

Gotara berê

Li Idlibê di pevçûnekê de çekdarî Fransî hat kuştin

Gotara pêşin

Li Idlibê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin

Nûçeyên Têkildar

Artêşa Rûsyayê kontrolkirina bajarokekî Ukraynayê ragihand

Artêşa Rûsyayê kontrolkirina bajarokekî Ukraynayê ragihand

20 cotmeh, 2026 - 17:39

Hevgirtina Urdunê, rewşa Sûrîyeyê û ewlehîya deryayî di rojeva medyaya Erebî de bû

Hevgirtina Urdunê, rewşa Sûrîyeyê û ewlehîya deryayî di...

24 cotmeh, 2026 - 09:23

Îranê dronek Amerîkayê xist

Îranê dronek Amerîkayê xist

25 cotmeh, 2026 - 15:34

Heftename: Sûriye di navbera pirsgirêkên ewlehiya neteweyî û jinûve avakirinê de

Heftename: Sûriye di navbera pirsgirêkên ewlehiya netew...

25 cotmeh, 2026 - 07:50

Di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 5 kes hatin kuştin

Di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 5 kes hatin kuştin

22 cotmeh, 2026 - 17:23

UNICEF: Li Xezayê tevî agirbestê jî 351 zarok mirine

UNICEF: Li Xezayê tevî agirbestê jî 351 zarok mirine

23 cotmeh, 2026 - 17:37