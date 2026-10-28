Li Idlibê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin

Li bajarokê Foa yê Idlibê bi guleya çekdarên nenas 2 endamên Wezareta Parastinê ya Sûriyeyê hatin kuştin.

Li Idlibê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin
ROJANE
28 cotmeh, 2026   22:51
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî agahiyên Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR), di gulebarana çekdaran nenas li bajarokê Foa yê Idlibê de 2 endamên Wezareta Parastinê ya hikumeta veguhêz a Sûriyeyê hatin kuştin.

SOHR’ê diyar kir ku yek ji kuştiyan ji parêzgeha Idlibê ye û yê din jî ji bajarê Resten e. SOHR’ê destnîşan kir ku heta niha hûrgiliyên bûyerê yan jî nenasnameyên êrişkaran an jî aliyê li pey bûyerê nayên zanîn.

Di 21’ê Cotmehê de jî endamekî din ê wezaretê yê ji bajarokê Otaya yê Xûta Şerqiyê yê Rîf Şamê bi destê çekdarên nenas hatibû kuştin û sedemên wê nehatibûn zanîn.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Bloka Netanyahu di hilbijartinên Îsraîlê de daket 53 kursiyan

Gotara pêşin

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-29-10-2026

Nûçeyên Têkildar

Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin

Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin...

27 cotmeh, 2026 - 13:00

Xwendekarên Zanîngeha Kobanê: Em biryara Wezareta Xwendina Bilind red dikin

Xwendekarên Zanîngeha Kobanê: Em biryara Wezareta Xwend...

28 cotmeh, 2026 - 15:44

Xwendekarên Kobanê: Divê zimanê kurdî bibe zimanekî fermî

Xwendekarên Kobanê: Divê zimanê kurdî bibe zimanekî fermî

28 cotmeh, 2026 - 07:00

Barana zêde zerar da kampên penaberan ên Serêkaniyê

Barana zêde zerar da kampên penaberan ên Serêkaniyê

29 cotmeh, 2026 - 08:54

Ji Urdunê zelalkirina têkildarî êrişa li başûrê Sûriyeyê

Ji Urdunê zelalkirina têkildarî êrişa li başûrê Sûriyeyê

27 cotmeh, 2026 - 21:28

TEV-DEM’ê daxwaza hesabxwestina ji êrişkarên koçberên Girê Spî kir

TEV-DEM’ê daxwaza hesabxwestina ji êrişkarên koçberên G...

27 cotmeh, 2026 - 11:40