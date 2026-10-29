Li Humsê gorek komî hat dîtin

Li taxa Medacai ya Humsê gorek komî hat dîtin. Tê texmînkirin ku cenaze yên qurbaniyên komkujiyên 2012‘an de ne.

Li Humsê gorek komî hat dîtin
ROJANE
29 cotmeh, 2026   21:57
NAVENDA NÛÇEYAN
+

SOHR‘ê ragihand ku li taxa Medacai ya bajarê Humsê cenaze di kortekê de hatin dîtin. Tê texmînkirin ku cenaze yên qurbaniyên komkujiyên 2012‘an e.

Li gorî SOHR‘ê di kortê de hestiyên jin, mêr û zarokan hatine dîtin û heya niha bi kêmanî 3 cenaze hatin dîtin.

Li gorî daneyên SOHR‘ê ji destpêka îsal (2026) ve 26 gorên komî hatin dîtin ku 220 cenaze tê de bûn.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Hêzên Îsraîlê bendên kontrolê li Quneytîrayê danî

Gotara pêşin

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 30-10-2026

Nûçeyên Têkildar

Deriyê Nesib hat vekirin

Deriyê Nesib hat vekirin

28 cotmeh, 2026 - 15:04

Li Hemayê kesek birîndar bû

Li Hemayê kesek birîndar bû

27 cotmeh, 2026 - 20:28

Ji bo hişyariya li hemberî madeyên hişbirê daxuyanî hat dayîn

Ji bo hişyariya li hemberî madeyên hişbirê daxuyanî hat...

29 cotmeh, 2026 - 16:23

Şêniyên Til Temirê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

Şêniyên Til Temirê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şerm...

27 cotmeh, 2026 - 18:22

Mela Hemze Yunis: Em êrişan û yên li pişt wan şermezar dikin

Mela Hemze Yunis: Em êrişan û yên li pişt wan şermezar ...

29 cotmeh, 2026 - 08:00

Ji Heyva Sor banga lezgîn: Alîkariya koçberên Serêkaniyê bikin

Ji Heyva Sor banga lezgîn: Alîkariya koçberên Serêkaniy...

28 cotmeh, 2026 - 23:37