Hêzên Îsraîlê bendên kontrolê li Quneytîrayê danî

Hêzên Îsraîlê bi tank û wesayîtên leşkerî derbasî gundewarê Quneytîrayê bûn û bendeke kontrolê danî.

Hêzên Îsraîlê bendên kontrolê li Quneytîrayê danî
ROJANE
29 cotmeh, 2026   21:47
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) ragihand ku hêzên Îsraîlê li ser rêya bajarokên Semdaniya Şerqiye û Ecref ên Quneytîrayê bendeke kontrolê danî û çûn û hatina rêwiyan asteng kir.

Li gundewarê bakurê Quneytîrayê jî, dewriyeyek Îsraîlê ya ji 3 wesayîtan pêk tê li ser rêya Cubata El Xeşeb-Eyn Bêda bendeke kontrolê danî. Hemwextî wê dronên keşfê li asîmanê Şamê û gundewarê geriyan.

Hêzeke Îsraîlê ya ji 2 tankan pêk tê derbasî derdora bajarokê Cubata El Xeşebê bû.

(f) 

Etîket:

Gotara berê

Hikumeta Iraqê: Di demeke nêzîk de dê boriyên petrolê bikişîne Banyasê

Gotara pêşin

Li Humsê gorek komî hat dîtin

Nûçeyên Têkildar

Ciwanê bi navê Zên El Abidîn li taxa Xiwêran kuştî hate dîtin

Ciwanê bi navê Zên El Abidîn li taxa Xiwêran kuştî hate...

28 cotmeh, 2026 - 14:10

PYD`ê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

PYD`ê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

27 cotmeh, 2026 - 15:06

‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz dike’

‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz ...

30 cotmeh, 2026 - 02:35

Xwendekarên Kobanê: Divê zimanê kurdî bibe zimanekî fermî

Xwendekarên Kobanê: Divê zimanê kurdî bibe zimanekî fermî

28 cotmeh, 2026 - 07:00

Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

Însiyatîfa Gel êrişên li ser koçberên Girê Spî şermezar...

28 cotmeh, 2026 - 14:16

Li Tedmurê mayînek teqiya; kesek mir

Li Tedmurê mayînek teqiya; kesek mir

29 cotmeh, 2026 - 23:41