Li Hesekê barana xurt û brûsk

Di van kêliyan de li parêzgeha hesekê bahoz û brûska xurt heye.

Li Hesekê barana xurt û brûsk
ROJANE
28 cotmeh, 2026   23:21
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Hat diyarkirin ku li bajarên parêzgeha Hesekê barana xurt û brûska bihêz heye.

(f)


Etîket:

Gotara berê

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-29-10-2026

Gotara pêşin

Ji Heyva Sor banga lezgîn: Alîkariya koçberên Serêkaniyê bikin

Nûçeyên Têkildar

Jin daxwaza mafên xwe yên ziman û çandî dikin

Jin daxwaza mafên xwe yên ziman û çandî dikin

29 cotmeh, 2026 - 05:05

Di êrişa Urdunê ya ser Sûriyeyê de herî kêm 7 kes mirin

Di êrişa Urdunê ya ser Sûriyeyê de herî kêm 7 kes mirin

27 cotmeh, 2026 - 11:15

Deriyê Nesib hat vekirin

Deriyê Nesib hat vekirin

28 cotmeh, 2026 - 15:04

Sûriyeyê û Urdinê têkildarî operasyonê daxuyaniyeke hevbeş dan

Sûriyeyê û Urdinê têkildarî operasyonê daxuyaniyeke hev...

28 cotmeh, 2026 - 09:51

PYD`ê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

PYD`ê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

27 cotmeh, 2026 - 15:06

 Xwendekar, ciwan û şêniyên Zirganê daxwaza naskirina destûrî ya zimanê kurdî kir

 Xwendekar, ciwan û şêniyên Zirganê daxwaza naskirina d...

27 cotmeh, 2026 - 14:48