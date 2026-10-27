Li Hemayê teqîn: 3 kes birîndar bûn

Li taxa Cora ya bajarê Selemiyê yê rojhilatê Hemayê teqînek pêk hat, 3 kes birîndar bûn. Li gorî agahiyên destpêkê, teqîn ji ber teqîna topa gazê pêk hatiye.

Li Hemayê teqîn: 3 kes birîndar bûn
Li Hemayê teqîn: 3 kes birîndar bûn
Li Hemayê teqîn: 3 kes birîndar bûn
ROJANE
27 cotmeh, 2026   19:20
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li aliyê rojavayê bajarê Selemiyê yê rojhilatê Hemayê bi taybet li taxa Cora dengê teqînekê hat bihîstin, di encamê de 3 kes birîndar bûn.

Li gorî agahiyên destpêkê, topa gazê ya di hundirê cihê depokirina madeyên dikarin werin pêxistin de teqiya.

Çavkaniyekî xwecihî diyar kir ku her sê birîndar rakirina nexweşxaneyê û hîna agahiyên têkildarî tenduristiya wan de nayên zanîn.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

Gotara pêşin

Li Hemayê kesek birîndar bû

Nûçeyên Têkildar

Parêzer: Perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo parastina nasnameyê bingeh e

Parêzer: Perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo parastina na...

25 cotmeh, 2026 - 02:05

Îranê careke din bi dronan êrişî hêzên rojhilat kir

Îranê careke din bi dronan êrişî hêzên rojhilat kir

25 cotmeh, 2026 - 08:46

Xwendekarên Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

Xwendekarên Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

27 cotmeh, 2026 - 13:05

Partiya Komunîst a Iraqê: Entegrasyona YBŞ’ê mafeke destûrî ye

Partiya Komunîst a Iraqê: Entegrasyona YBŞ’ê mafeke des...

27 cotmeh, 2026 - 22:25

Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê

Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê

26 cotmeh, 2026 - 21:04

Ji bo mîsogerkirina mafê ziman banga xebata hevpar kirin

Ji bo mîsogerkirina mafê ziman banga xebata hevpar kirin

26 cotmeh, 2026 - 04:25