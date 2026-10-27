Li Hemayê kesek birîndar bû

Li nêzî bajarokê Horat Emorîn ê rojavayê Hemayê di hewldana diziyê de ji hêla çekdarên nenas ve gule li du birayan hatin barandin, kesek birîndar bû.

Li Hemayê kesek birîndar bû
ROJANE
27 cotmeh, 2026   20:28
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Îro, li nêzî bajarokê Horat Emorîn ê girêdayî navçeya Selhebê ya rojavayê Hemayê, di dema hewldaneke diziyê de, ji aliyê çekdarên nenas ve gule li du birayan hatin reşandin, di encamê de kesek bi giranî birîndar bû.

Çavkaniyên herêmî ragihand ku di dema hewldana diziyê de, çekdaran gule li her du birayan reşandine û di encamê de yek ji wan bi awayekî giran birîndar bûye. Der barê nasnameya êrişkeran an jî aqûbetê birayê din de tu agahiyên zêdetir nehatine dayîn.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Li Hemayê teqîn: 3 kes birîndar bûn

Gotara pêşin

Ji Urdunê zelalkirina têkildarî êrişa li başûrê Sûriyeyê

Nûçeyên Têkildar

Komîteya Koçberên Girê Spî daxwaza parastina malbatên dorpêçkirî kir

Komîteya Koçberên Girê Spî daxwaza parastina malbatên d...

26 cotmeh, 2026 - 17:21

Li Helebê ji ber teqîna bermahiyên şer 6 kes birîndar bûn

Li Helebê ji ber teqîna bermahiyên şer 6 kes birîndar bûn

25 cotmeh, 2026 - 20:12

Urdunê 3`ê kesên guman dikin êrişî Dêra El Kerak kiriye, girtin

Urdunê 3`ê kesên guman dikin êrişî Dêra El Kerak kiriye...

26 cotmeh, 2026 - 11:18

Hikûmeta Iraq: Em berpirsiyariya xwe ya parastina tevahiya mafên Êzîdiyan teqez dikin

Hikûmeta Iraq: Em berpirsiyariya xwe ya parastina tevah...

26 cotmeh, 2026 - 10:57

Li ser rêya Şam û Derayê qeza çêbû

Li ser rêya Şam û Derayê qeza çêbû

25 cotmeh, 2026 - 09:51

Koçberên Girê Spî li bajarê xwe rastî êrişan hatin

Koçberên Girê Spî li bajarê xwe rastî êrişan hatin

26 cotmeh, 2026 - 14:48