Li gundewarên Til Temir û Minbicê ji ber teqîna mayînan zarokek mir 9 kes birîndar bûn

Li gundewarên Til Temir û Minbicê di du teqînên mayînan de zarokek mir û 9 kes birîndar bûn.

Li gundewarên Til Temir û Minbicê ji ber teqîna mayînan zarokek mir 9 kes birîndar bûn
ROJANE
30 cotmeh, 2026   11:11
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gundewarên rojavayê Til Temrê, Yûsif Taha Îbrahîm ê 14 salî dema ku mayînek li nêzî sîloyên genim ên gundê Umm El Keyf teqiya, mir. Her wiha 2 zarokên din ên bi navê Şakir Qasim Îbrahîm ê 14 salî û Mihemed Qasim Îbrahîm ê 12 salî birîndar bûn.

Li gundê Şaş El Bubna yê li gundewarên Minbcê, rojhilatê Helebê, di encama teqîna mayînekê de 2 kes birîndar bûn.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Di pevçûnên çekdarî de li Siwêdayê 3 kes birîndar bûn

Gotara pêşin

Netanyahu bû yekem, lê nikare hikumetê ava bike!

Nûçeyên Têkildar

Li Sûriyeyê ji ber baranê zirarên canî û madî çêbûn

Li Sûriyeyê ji ber baranê zirarên canî û madî çêbûn

29 cotmeh, 2026 - 11:04

Hêzên Îsraîlê 3 caran derbasî herêmên Quneytrayê bûn

Hêzên Îsraîlê 3 caran derbasî herêmên Quneytrayê bûn

28 cotmeh, 2026 - 13:21

Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî gihîşte Şamê

Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî gihîşte Şamê

28 cotmeh, 2026 - 15:39

Yekitiya Xwendekaran biryara Wezareta Perwerdeya Bilind red kir

Yekitiya Xwendekaran biryara Wezareta Perwerdeya Bilind...

28 cotmeh, 2026 - 12:22

Barana zêde zerar da kampên penaberan ên Serêkaniyê

Barana zêde zerar da kampên penaberan ên Serêkaniyê

29 cotmeh, 2026 - 08:54

Di navbera konên binavbûyî û sermayê de; koçber daxwaza vegereke lezgîn dikin

Di navbera konên binavbûyî û sermayê de; koçber daxwaza...

29 cotmeh, 2026 - 14:15