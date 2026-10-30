Di pevçûnên çekdarî de li Siwêdayê 3 kes birîndar bûn

Li bajarê Siwêdayê di pevçûnên çekdarî yên di navbera du malbatan de 3 kes birîndar bûn.

Di pevçûnên çekdarî de li Siwêdayê 3 kes birîndar bûn
ROJANE
30 cotmeh, 2026   10:11
SIWÊDA
+

Li bajarê Siwêdayê di pevçûnên çekdarî yên di navbera du malbatan de 3 kes birîndar bûn ku yek ji wan karmendekî ji Urdunê yê saziyeke Neteweyên Yekbûyî ye.

Çavkaniyên ewlehiyê ji ajansa me re got ku di encama pevçûnan de du kes bi guleyên ketober birîndar bûne û karmendê urdunî jî nêzî cihê pevçûnê bûye.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Medyaya  Erebî bandorên hilbijartinên Îsraîlê û krîza serweriyê nirixand

Gotara pêşin

Li gundewarên Til Temir û Minbicê ji ber teqîna mayînan zarokek mir 9 kes birînd...

Nûçeyên Têkildar

2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin

2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin

29 cotmeh, 2026 - 19:11

Di navbera konên binavbûyî û sermayê de; koçber daxwaza vegereke lezgîn dikin

Di navbera konên binavbûyî û sermayê de; koçber daxwaza...

29 cotmeh, 2026 - 14:15

Partiya Komunîst a Iraqê: Entegrasyona YBŞ’ê mafeke destûrî ye

Partiya Komunîst a Iraqê: Entegrasyona YBŞ’ê mafeke des...

27 cotmeh, 2026 - 22:25

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermez...

28 cotmeh, 2026 - 02:35

Ji Urdunê zelalkirina têkildarî êrişa li başûrê Sûriyeyê

Ji Urdunê zelalkirina têkildarî êrişa li başûrê Sûriyeyê

27 cotmeh, 2026 - 21:28

Yekitiya Xwendekaran biryara Wezareta Perwerdeya Bilind red kir

Yekitiya Xwendekaran biryara Wezareta Perwerdeya Bilind...

28 cotmeh, 2026 - 12:22