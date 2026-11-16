Li Gundewarê Şamê gorek komî hat dîtin

Li bajarê Heresta yê parêzgeha Gundewarê Şamê goreke komî ya 6 cenazeyan hate dîtin.

Li Gundewarê Şamê gorek komî hat dîtin
ROJANE
16 mijdar, 2026   18:42
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) li herêma El Ecemî  ya bajarê Heresta ya parêzgeha Gundewarê Şamê goreke komî hat dîtin.

SOHR‘ê der barê mijarê de ragihand ku di dema rakirina bermahiyên avahiyên wêrankirî 6 cenaze hatin dîtin.

SOHR‘ê diyar kir ku cenaze ji aliyê tiba edlî ve tên lêkolînkirin da ku nasnameyên wan werin diyarkirin û malbatên wan werin agahdarkirin.

Li gorî SOHR‘ê ji destpêka îsal (2026) ve 28 gorên komî hatin dîtin. Di goran de 231 cenaze hebûn.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Komîteya Entegrasyonê der barê Zanîngeha Rojava de daxuyanî da

Gotara pêşin

Li dijî tundiya li dijî jinan banga têkoşîna hevpar kirin

Nûçeyên Têkildar

 Di teqîna li Ceremanayê de 2 kes mirin

 Di teqîna li Ceremanayê de 2 kes mirin

14 mijdar, 2026 - 23:14

Li Qamişloyê bi boneya 25`ê Mijdarê meş hate lidarxistin

Li Qamişloyê bi boneya 25`ê Mijdarê meş hate lidarxistin

16 mijdar, 2026 - 13:21

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

12 mijdar, 2026 - 20:34

Hikûmetê bihayên nû yên mazotê eşkere kir 

Hikûmetê bihayên nû yên mazotê eşkere kir 

15 mijdar, 2026 - 10:29

YBŞ’ê banga yekîtiya êzîdiyan kir

YBŞ’ê banga yekîtiya êzîdiyan kir

13 mijdar, 2026 - 13:50

Rewşenbîrên li Kobanê: Em sînordarkirina perwerdeya bi zimanê kurdî qebûl nakin

Rewşenbîrên li Kobanê: Em sînordarkirina perwerdeya bi ...

15 mijdar, 2026 - 04:35