Hin sedemên teknîkî temamkirina entegrekirina YPJ`ê dereng dixin

Entegrekirina Yekîneyên Parastina Jin (YPJ) di nava  Wezareta Karên Hundir ya Sûriyeyê de, ji ber sedemên teknînî hîn temam nebûye. Komên şervanên YPJ`ê ku çûbpn akademiya Wezareta Karên Hundir, bêyî destpêkirina pêvajoya entegrasyonê an belavkirina mûçeyan, vegeriyan.

Hin sedemên teknîkî temamkirina entegrekirina YPJ`ê dereng dixin
JIN
15 mijdar, 2026   13:54
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Çavkaniyên ewlehiyê yên ji her du aliyan ji ajansa me re ragihandin ku komên şervanên YPJ`ê hefteya borî, ji bo amadekariya temamkirina karû barên entegrasyonê çûne akademiya jinan a girêdayî Wezareta Karên Hundir a hikûmeta veguhêz ya Sûriyeyê.

Li gorî çavkaniyan, ev kom piştî hevrêziya di navbera her du aliyan de çûn akademiyê. Li gorî lihevhatinê dive  şervanên YPJ`ê di nav 2 tabûrên girêdayî Wezaretê de cih bigirin.

Lêbelê, netemambûna hin karûbarên teknîkî rê li ber destpêkirina gavên entegrasyonê û temamkirina pêvajoya belavkirina mûçeyan girt.

 Li gorî heman çavkaniyan, kom bêyî ku van gavan temam bikin vegeriyan. Her wiha diyar kir ku dibe ku kom di 2 hefteyên dawî yên Mijdarê de, piştî temamkirina kar û barên mayî dîse vegerin akademiyê.

Çavkaniyên YPJ`ê ji ajansa me re diyar kirin ku vegera komê ji akademiya Wezareta Karên Hundir ji ber ne temamkirina kar û barên ên akademiyê bû.

Çavkaniyan dan zanîn ku ev gav ne bi pêvajoya entegrasyonê ya rawestiyayî ve girêdayî ye, lê belê bi temamkirina rêziknameyên ji bo destpêkirina perwerdeyê û belavkirina mûçeyan ve girêdayî ye.

YPJ`ê sicilên hezar û 484 şervanên jin radestî Wezareta Karên Hundir kirine. Li gorî lihevhatinan dê 800 ji van şervanan di 2 tabûran cih bigrin, şevanên mayî jî dê di nava Hêzên Ewlekariya Hundirîn de werin entegre kirin.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Leyla Guven: Ji bo pêvajoyê her ked û xebat pir binirx e

Gotara pêşin

Li Gola Meydankê girtina masiyan zêde bûye

Nûçeyên Têkildar

Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin

Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin

14 mijdar, 2026 - 15:41

Meclisa Jinan a PYD`ê: Divê pirrengiya zimanî di çarçoveyeke destûrî de were naskirin

Meclisa Jinan a PYD`ê: Divê pirrengiya zimanî di çarçov...

4 mijdar, 2026 - 12:05

Saziya Sara daxwaza qanûnên adil û darizandina kujerên jinan kir

Saziya Sara daxwaza qanûnên adil û darizandina kujerên ...

10 mijdar, 2026 - 15:28

Komeleya Newroz tundiya li ser jinan nîqaş kir

Komeleya Newroz tundiya li ser jinan nîqaş kir

14 mijdar, 2026 - 20:17

Kongra Star li Dêrikê ji bo redkirina tundiyê meşek li dar xist

Kongra Star li Dêrikê ji bo redkirina tundiyê meşek li ...

15 mijdar, 2026 - 14:40

Mamosteyek jin ji aliyê rejîma Îranê ve hate girtin

Mamosteyek jin ji aliyê rejîma Îranê ve hate girtin

24 cotmeh, 2026 - 18:04