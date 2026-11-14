Li Ceremana teqîn: Hejmarek kes birîndar bûn

Li Kornîş El Nesîm li nêzî Geraca Siwêdayê ya bajarê Ceremana yê Rîf Şamê teqînek çêbû, di encamê de hejmarek kes birîndar bûn.

Li Ceremana teqîn: Hejmarek kes birîndar bûn
ROJANE
14 mijdar, 2026   20:20
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Vê êvarê, teqîneke ku jêdera wê nenas e li derdora Kornîş El Nesîm li nêzî Geraca Siwêdayê ya bajarê Ceremana yê Rîf Şamê pêk hat, di encamê de hejmarek kes birîndar bûn.

Heta niha xwezaya teqînê yan jî hûrgiliyên wê nehatin zelalkirin û tu daxuyaneyeke fermî der barê bûyerê de nehatin dayîn.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Komeleya Newroz tundiya li ser jinan nîqaş kir

Gotara pêşin

Di êrişên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin

Nûçeyên Têkildar

Hêzên Îsraîlê derbasî gundê Mairiya yê Derayê bûn

Hêzên Îsraîlê derbasî gundê Mairiya yê Derayê bûn

14 mijdar, 2026 - 13:54

Li ser rêya Balafirgeha Şamê qeza

Li ser rêya Balafirgeha Şamê qeza

11 mijdar, 2026 - 20:50

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

12 mijdar, 2026 - 20:34

Xwendekarên Qamişloyê: Em daxwaza zimanê xwe dikin

Xwendekarên Qamişloyê: Em daxwaza zimanê xwe dikin

12 mijdar, 2026 - 02:35

Li Dêrazorê leşkerek hat kuştin û du jî birîndar bûn

Li Dêrazorê leşkerek hat kuştin û du jî birîndar bûn

13 mijdar, 2026 - 17:41

‘Em ê têkoşîna xwe ya ji bo perwerdeya bi kurdî bidomînin’ 

‘Em ê têkoşîna xwe ya ji bo perwerdeya bi kurdî bidomîn...

11 mijdar, 2026 - 13:22