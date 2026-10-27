Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin

Însiyatîf, meclis û saziyên sivîl ên li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî yên ku vedigeriyan bajarê xwe, şermezar kirin û bang li hikumeta veguhêz kir ku berpirsiyariyên xwe yên parastina sivîlan, garantîkirina mafê wan ê vegera ewle bigire ser xwe.

Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin
ROJANE
27 cotmeh, 2026   13:00
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Ji bo şermezarkirina êrişên li ser koçberên ku duh vegeriyan Girê Spî, îro li bajarên Rojava gelek çalakiyên protestoyî hatin lidarxistin.

QAMIŞLO

Li Qamişloyê Însiyatîfa Gel li ber avahiya UNHCR’ê bi amadebûna nûnerên Meclisa Malbatên Şehîdan, Kongra Star û xwendekarên bajêr, daxuyaniyek dan.

Daxuyanî ji hêla Ibtisam El Huseyn ve bi erebî û Rojîn Mihemed Mûsa ve bi kurdî hate xwendin.

Însiyatîfê êrişên li dijî kesên ku vedigerin Girê Spî bi tundî şermezar kirin, hedefgirtina wan wek binpêkirina mafên mirovan û binpêkirina mafê wan ê vegerê, jiyana ewle û aramiyê bi nav kir.

GIRKÊ LEGÊ

Li bajarê Girkê Legê, Însiyatîfa Gel li ber meclisa bajêr daxuyaniyek weşand ku ji hêla Îdrîs Mala Şerîf ê hevserokê Ofîsa Partiya Yekitiya Demokratîk (PYD) a li bajêr ve hate xwendin.

Di daxuyaniyê de êrişên li dijî koçberên Girê Spî yên ku vedigerin bajarê xwe hat şermezarkirin û ji hikumeta veguhêz hate xwestin ku berpirsiyariyên xwe bigire ser xwe, dawî li êrişan bîne û berpirsiyaran bidarizîne.

DÊRIK

Li bajarê Dêrikê, Meclisa Malbatên Şehîdan êrişên li dijî koçberên Girê Spî yên ku vedigerin malên xwe şermezar kir.

Bi dehan xizmên şehîdan û xwendekarên dibistanê beşdarî daxuyaniyê bûn, ku li Qada Şehîdan hate dayîn.

Daxuyaniya ku ji hêla endamê Meclisa Malbatên Şehîdan a Dêrikê Mehmûd Resûl ve hat xwendin, daxwaz kir ku rayedarên hikumetê lêpirsînek tavilê û zelal li ser bûyeran vekin, sûcdar û hemû kesên ku di êrişan de beşdar bûne hesab bidin û wan radestî dadgehê bikin.

AMÛDÊ

Li bajarê Amûdê, li ber Çerxerêya Jinan bi beşdariya Meclisa Gel, Meclisa Malbatên Şehîdan, saziyên sivîl û niştecihên herêmê, xwepêşandanek hat lidarxistin.

Endamê Meclisa Gel Ebdulrehman Îbrahîm Şehade daxuyaniyek xwend û êrişên li dijî malbatên koçber şermezar kirin.

ÇILAXA

Li bajarê Çilaxa Însiyatîfa Gel li ber avahiya meclisa bajêr, bi amadebûna nûnerên saziyên sivîl daxuyaniyek da. Daxuyanî ji hêla, rêvebera di Meclisa Bajêr Zozan Mihemed ve hat xwendin.

Însiyatîfê bang li rayedarên têkildar û rêxistinên mirovî û mafên mirovan kir ku berpirsiyariyên xwe bigirin ser xwe û tavilê tedbîrên pêwîst bigirin da ku sivîlên vegeriyayî biparêzin û ewlehiya malbatan misoger bikin.

HESEKÊ

Li Hesekê, daxuyaniya Meclisa Malbatên Şehîdan ji aliyê Cîhan Xelîl ve bi Erebî û Îlham Bekir ve bi Kurdî, bi amadebûna endamên saziyên sivîl, komîn û meclisan ve hate xwendin.

Meclisê hevgirtina xwe bi koçberên Girê Spî û hemû koçberan re anî ziman ki û diyar kir ku polîtîkayên tirsandin û terorê dê wan ji parastina mafê xwe yê vegerê û jiyana bi rûmet li ser axa xwe dûr nexe.

Kongra Star li bajarê Hesekê daxuyaniyek weşand, ku li ber navenda Meclîsa Malbatên Şehîdan a li bajêr, bi amadebûna nûnerên saziyên sivîl, meclis û komînan hate xwendin. Daxuyanî ji hêla Cumana Ehmed, endama Kongra Star ve hate xwendin.

Di daxuyaniyê de bang li hikûmeta demkî hate kirin ku berpirsiyariyên xwe yên qanûnî û exlaqî yên li hember koçberan bigire ser xwe û parastina pêwîst ji bo misogerkirina vegera wan a ewle peyda bike.

Di dawiyê de, Kongra Star ji hikûmeta demkî xwest ku tavilê tedbîrên pêwîst bigire da ku krîza heyî kontrol bike û pêşî li xirabûna rewşê bigire.

TIL TEMER

Meclisa Malbatên Şehîdan a Til Temirê daxuyaniyek da. Daxuyanî ji aliyê endamê meclisê Mihemed Aliyat ve li baxçeyê meclisê hate xwendin.

Daxuyaniyê êrişa li ser koçberên Girê Spî şermezar kir û hevgirtina xwe bi wan re anî ziman.

Meclisê da zanîn ku kiryarên tirsandin û terorê dê wan ji parastina mafê xwe yê vegera malên xwe û jiyana birûmet û ewle dûr nexin.

DIRBÊSIYÊ

Li bajarê Dirbêsiyê, Înîsiyatîfa Gel daxuyaniyek da, ku ji hêla endamê PYD`ê Siûd Miêş ve li navenda bazara bajêr hate xwendin.

Şêniyên bajêr û bajarokên derdorê û endamên rêxistinên civaka sivîl û meclisên herêmî amade bûn.

Daxuyaniya Înîsiyatîfa Gel daxwaza lêpirsînek tavilê û zelal li ser şert û mercên êrîşê kir, û daxwaz kir ku kesên têkildar werin hesabpirsîn û radestî dadgehê werin kirin.

Daxuyaniyê diyar kir ku rayedarên hikûmetê ji ewlehî û ewlehiya kesên vegeriyayî berpirsiyar in û ji wan xwest ku parastina pêwîst peyda bikin.

TIRBESPIYÊ

Li bajarê Tirbespiyê, Înîsiyatîfa Gel a bajêr daxuyaniyek da. Daxunaiîji hêla endamê Înîsiyatîfê Barzan Silo ve hate xwendin, bi amadebûna endamên rêxistinên civaka sivîl û şênikyan.

Daxuyaniyê diyar kir ku êrişên li ser koçberên Girê Spî êrişên li dijî tevahiya gelê Kurd in.

Her wiha axwaz kir ku sûcdar werin şopandin û hesabpirsîn û bang li hikûmeta demkî kir ku berpirsiyariyên xwe bicîh bîne, vegera ewle ya koçberan misoger bike û parastina wan garantî bike.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Jinan êrişên li ser Kurdan û sembolên wan şermezar kirin

Gotara pêşin

Xwendekarên Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

Nûçeyên Têkildar

Li Hema û Helebê di 2 bûyeran de kesek hat kuştin û 3 kes birîndar bûn

Li Hema û Helebê di 2 bûyeran de kesek hat kuştin û 3 k...

25 cotmeh, 2026 - 09:53

Di êrişa Urdunê ya ser Sûriyeyê de herî kêm 7 kes mirin

Di êrişa Urdunê ya ser Sûriyeyê de herî kêm 7 kes mirin

27 cotmeh, 2026 - 11:15

Li rojhilatê Dêrazorê endamekî Rêveberiya Ewlekariya Dezgehan hat kuştin

Li rojhilatê Dêrazorê endamekî Rêveberiya Ewlekariya De...

27 cotmeh, 2026 - 11:09

Xwendekarên Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

Xwendekarên Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

27 cotmeh, 2026 - 13:05

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermez...

28 cotmeh, 2026 - 02:35

Li gundewarên Zirganê 3 zarok birîndar bûn

Li gundewarên Zirganê 3 zarok birîndar bûn

26 cotmeh, 2026 - 18:33