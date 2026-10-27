Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-28-10-2026 Li Şamê kesê di êrişa dronê de birîndar bûbû wefat kir Partiya Komunîst a Iraqê: Entegrasyona YBŞ’ê mafeke destûrî ye Ji Urdunê zelalkirina têkildarî êrişa li başûrê Sûriyeyê Li Hemayê kesek birîndar bû Li Hemayê teqîn: 3 kes birîndar bûn Deriyê Nesîb-Cabir ê di navbera Sûriye û Urdunê de vebû Şêniyên Til Temirê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir Li Îranê zext û girtina welatiyan dewam dike PYD`ê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir Xwendekar, ciwan û şêniyên Zirganê daxwaza naskirina destûrî ya zimanê kurdî kir Komîteya Koçberên Girê Spî hişyarî da û banga hevrêziyê kir Xwendekarên Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir