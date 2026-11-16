Mîhrîcana Fîlman di roja 4‘emîn de dewam dike Meclisa Kongra Star a Hesekê konferansa xwe li dar xist Li Amûdê gel ji bo kurdî meşiya Der barê tundiya li ser jinan de perwerdeyek ji bo mêran hate destpêkirin Xwendekarên Zanîngeha Rojava: Em ê helwesta xwe bidomînin Li Qamişloyê jinan tundiya dîjîtal nîqaş kir Zanîngeha Rojava serdegirtina leşkeran a li ser zanîngehê şermezar kir Buhayê kirîna pembû hat aşkerakirin Saziya Ziman a Suryanî daxwaza fermîkirina zimanê suryankî kir Mazot hat belavkirin lê şênî nikarin bikirin Li Tengava Hurmizê 2 keştiyên petrolê teqiyan Dadgeha Dêrikê ji nû ve dest bi kar kir Xwendekarên Kobanê piştgiriya xwe ji bo xwendekarên Zanîngeha Rojava nîşan da Li Qamişloyê bi boneya 25`ê Mijdarê meş hate lidarxistin