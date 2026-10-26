Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê

Zêdetirî 100 malbatên Kurd, piştî ku Hêzên Ewlekariya Hundirîn ên Herêma Kobanê ew ji Avahiya Gerînendetiya Herêma Girê Spî derxistin, gihîştin Kobanê.

Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê
Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê
Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê
Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê
ROJANE
26 cotmeh, 2026   21:04
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Zêdetirî 100 malbatên Kurd ên ku li avahiya Gerînendetiya Herêma Girê Spî hatibûn dorpêçkirin û ji hêla Hêzên Ewlekariya Hundirîn ên Kobanê ve hatibûn rizgarkirin, gihîştin Kobanê.

Hêzên Ewlekariya Hundirîn ên Herêma Kobanê malbat derxistin û ji bo parastina selametiya wan ji êrişên dîtir veguhastin Kobanê.

Di dema hewldana malbatan a vegera li malên xwe, rastî êrişê hatin û di avahiya Gerînendetiya Herêma Girê Spî de hatin dorpêçkirin û Hêzên Ewlekariyê ew rizgar kirin.

(f)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Ji ber bihabûna mazotê cotkarên Kobanê nikarin erdên xwe biçînin

Gotara pêşin

Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar kirin

Nûçeyên Têkildar

Li ser rêya Şam-Humsê erebeyek teqiya: 3 kes mirin

Li ser rêya Şam-Humsê erebeyek teqiya: 3 kes mirin

26 cotmeh, 2026 - 18:50

Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin

Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner ...

25 cotmeh, 2026 - 13:54

Bîlançoya êrişa dêra li Urdinê: 7 kuştî û 40 birîndar

Bîlançoya êrişa dêra li Urdinê: 7 kuştî û 40 birîndar

24 cotmeh, 2026 - 10:31

`Divê em li ber fitne û provokasyonan bigirin`

`Divê em li ber fitne û provokasyonan bigirin`

26 cotmeh, 2026 - 02:55

Rûspiyên eşîra Tey: Komên li Hesekê fitneyê dikin ne girêdayî eşîrên erebî ne

Rûspiyên eşîra Tey: Komên li Hesekê fitneyê dikin ne gi...

24 cotmeh, 2026 - 05:35

Koçberên Girê Spî li bajarê xwe rastî êrişan hatin

Koçberên Girê Spî li bajarê xwe rastî êrişan hatin

26 cotmeh, 2026 - 14:48