Komîteya Koçberên Girê Spî daxwaza parastina malbatên dorpêçkirî kir

Komîteya Koçberên Girê Spî ragihand ku zêdetirî 100 malbatên Kurd li hundirê avahiya Gerînendetiya Herêmê hatine dorpêçkirin û daxwaza destwerdana lezgîn ji bo parastina wan û lêpirsîna êrişên li dijî welatiyên Kurd ên vegerîne malên xwe kir.

Komîteya Koçberên Girê Spî daxwaza parastina malbatên dorpêçkirî kir
ROJANE
26 cotmeh, 2026   17:21
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Komîtya Koçberên Girkê Spî êrişa li dijî Kurdên vegerîne malên xwe şermezar kir û êrişa li dijî ewlehî û mafên rewa yên vegera wan şermezar dike.

Komîteyê diyar kir ku ew bi aliyên eleqedar re ji bo dabînkirina vergera koçberan li mal û milkên xwe hevrêziyê dike û dişopîne, lê van hewldanan heta niha tu encam neanîne.

Di dewama daxuyaniyê de komîteyê destnîşan kir ku li ser daxwaza Gerînendeyê Herêma Girê Spî welatiyên rastî êrişê hatine vegerîne, divê gerînende berpirsiyariyên xwe li hember van êrişan û parastina wan rake.

Komîteyê bal kişand ser hebûna zêdetirî 100 malbatên Kurd di avahiya Gerînendetiya Herêma Girê Spî de dorpêç bûne, di nava koçberan de jin û zarok jî hene û bang li aliyên eleqedar kir ku bi lez destwerdanê bike, welatiyan ji êrişan biparêzin.

Komîteyê da zanîn ku her kesê dixwaza vegere Girê Spî, li ser mal û milkê xwe divê serî li komîteyê bide û pê re hevrêziyê bike, da ku vegera wan bi rêxistin bike û bi aliyên eleqedar re bişopîne, şert û mercên guncaw ên ewlehiya wan peyda bike.

Komîteyê bang li aliyên eleqedar kir ku lêpirsîneke cidî û şefaf ji bo van êrişan veke, tevahî berpirsan hesab bike, tedbîrên guncaw ji bo misogeriya ewlehiya welatiyan bigire ku ev binpêkirin dubare nebin, vegera ewle ya koçberan dabîn bike û mafên wan ên rewa biparêze.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Koçberên li Kampa Waşûkanî xwepêşandan li dar xist

Gotara pêşin

Îlham Ehmed banga rawestandina êrişên li dijî koçberên Girê Spî kir

Nûçeyên Têkildar

Parêzer: Perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo parastina nasnameyê bingeh e

Parêzer: Perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo parastina na...

25 cotmeh, 2026 - 02:05

Partiya Yekitiya Suryanan êrişa li dijî dêrekê ya li Urdinê şermezar kir

Partiya Yekitiya Suryanan êrişa li dijî dêrekê ya li Ur...

24 cotmeh, 2026 - 14:44

Li Quneytîrayê alozî didome

Li Quneytîrayê alozî didome

23 cotmeh, 2026 - 23:02

Rûspiyên eşîra Tey: Komên li Hesekê fitneyê dikin ne girêdayî eşîrên erebî ne

Rûspiyên eşîra Tey: Komên li Hesekê fitneyê dikin ne gi...

24 cotmeh, 2026 - 05:35

‘Em biryara Wezareta Perwerdeyê qebûl nakin’

‘Em biryara Wezareta Perwerdeyê qebûl nakin’

24 cotmeh, 2026 - 06:55

Îranê careke din bi dronan êrişî hêzên rojhilat kir

Îranê careke din bi dronan êrişî hêzên rojhilat kir

25 cotmeh, 2026 - 08:46