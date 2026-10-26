Îlham Ehmed banga rawestandina êrişên li dijî koçberên Girê Spî kir

Siyasetmedar Îlham Ehmed êriş û şewitandina mal û milkên koçberên vegerîne Girê Spî şermezar kir û anî ziman ku gerînendeyê Herêmê û hêzên ewlehiyê berpirsiyariya selametiya wan e. Her wiha banga rawestandina êrişên li dijî wan kir.

Îlham Ehmed banga rawestandina êrişên li dijî koçberên Girê Spî kir
ROJANE
26 cotmeh, 2026   18:16
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Siyasetmedar Îlham Ehmed der barê êrişên li ser koçberên Girê Spî yên vegeriyan warê xwe de ji ajansa me re axivî.

Îlham Ehmed êriş, binpêkirin û şewitandina mal û milkên koçberên Girê Spî yê vegerîne malên xwe şermezar kir.

Îlham diyar kir ku armanc ji êriş û binpêkirinan derxistina tirsê, tehdîdkirina aramî û aştiya navxweyî ye.

Îlham anî ziman ku Gerînendeyê Herêmê û hêzên ewlehiyê yên li wir berpirsiyariya tevahî ya selametiya sivîlên vegerîne û parastina mal û milkên wan ne û daxwaza tevgera bilez a rawestandina êrişan û hesabxwestina berpirsiyaran kir.

Di dawiyê de Îlham Ehmed diyar kir ku mafê xelkê bajêr ê vegera li malên xwe heye û destnîşan kir ku ew ê piştgiriya şêniyan a girêdana bi xak û mafên xwe yên jiyana birûmet berdewam bikin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Komîteya Koçberên Girê Spî daxwaza parastina malbatên dorpêçkirî kir

Gotara pêşin

PYD‘ê banga parastina koçberên Girê Spî kir

Nûçeyên Têkildar

Kampanyaya ‘Na ji Guleyên Bêserûber re li Hemû Ahengan’ dest pê kir

Kampanyaya ‘Na ji Guleyên Bêserûber re li Hemû Ahengan’...

24 cotmeh, 2026 - 12:24

Li Şamê dengê teqînan hat bihîstin

Li Şamê dengê teqînan hat bihîstin

25 cotmeh, 2026 - 21:25

Fîlozofê Sloven Zîzek name ji Rêber Abdullah Ocalan re nivîsand

Fîlozofê Sloven Zîzek name ji Rêber Abdullah Ocalan re ...

24 cotmeh, 2026 - 09:49

Îro entegrasyona hêzên YBŞ’ê û hikûmeta Iraqê tê ragihandin

Îro entegrasyona hêzên YBŞ’ê û hikûmeta Iraqê tê ragiha...

26 cotmeh, 2026 - 10:19

Îranê careke din bi dronan êrişî hêzên rojhilat kir

Îranê careke din bi dronan êrişî hêzên rojhilat kir

25 cotmeh, 2026 - 08:46

Li gundewarên Zirganê 3 zarok birîndar bûn

Li gundewarên Zirganê 3 zarok birîndar bûn

26 cotmeh, 2026 - 18:33